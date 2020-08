FC Bayern München - Nach Champions-League-Triumph: Alphonso Davies bittet Kanadas Premierminister Justin Trudeau um Heimreise

Shootingstar Alphonso Davies vom hat nach dem Champions-League-Triumph gegen PSG Kanadas Premierminister Justin Trudeau gebeten, ihm eine Reise in seine Heimat zu gestatten.

Trudeau hatte nach dem Finale der Königsklasse den 19-Jährigen auf Twitter gelobt. "Ein historischer Moment - Du hast die Kanadier da draußen mit Stolz erfüllt. Herzlichen Glückwunsch zum großen Sieg, Alphonso", schrieb er.

Das nutzte der Außenverteidiger, um das 48-jährige Staatsoberhaupt um eine Heimreise zu bitten. "Danke, Herr Premierminister! Kann ich bitte für eine Woche nach Hause kommen?", entgegnete der Youngster. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen müsste sich Davies bei einer Reise nach Kanada eigentlich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Thank you Prime Minister @JustinTrudeau! Can I please come home for a week 🙏🏾😬



🇨🇦🇨🇦🇨🇦 https://t.co/OLQy2BhOVC