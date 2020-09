FC Bayern: Bundesliga-Auftakt ohne Kingsley Coman - aber mit David Alaba und Jerome Boateng

Coman wird dem FC Bayern beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 fehlen. Er befindet sich wegen eines Risikokontakts noch in häuslicher Quarantäne.

Bayern München muss beim -Auftakt auf seinen Final-Helden Kingsley Coman verzichten. Der Franzose hatte Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person aus seinem Umfeld und befindet sich weiter in häuslicher Quarantäne.

"Er ist nicht dabei", sagte Trainer Hansi Flick vor dem ersten Saisonspiel am Freitag (20.30 Uhr auf DAZN und im LIVE-TICKER) gegen Schalke 04. Dabei sei auch der letzte Test negativ gewesen. "Er hat jetzt schon den dritten oder vierten negativen Test. Ich weiß nicht, ob es da eine 14-tägige Quarantäne braucht. Ich entscheide das nicht, aber so ganz nachvollziehbar ist das nicht", fügte Flick an.

Coman fehlt Bayern wohl auch im Supercup gegen Sevilla

Er rechnet auch im Endspiel um den europäischen Supercup am kommenden Donnerstag (24.9.) in Budapest gegen den nicht mit dem 24-Jährigen. "Nach den Vorgaben müsste das so ein", sagte Flick. Coman hatte beim 1:0 des FC Bayern im Champions-League-Finale gegen seinen Ex-Klub das Siegtor erzielt.

Dafür steht gegen Schalke Abwehrchef David Alaba, der nach einer kurzen Pause am Donnerstag wieder voll trainieren konnte, zur Verfügung. Auch Jerome Boateng hat seinen im Spiel gegen PSG erlittenen Muskelfaserriss auskuriert.