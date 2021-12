FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Die Champions League der Frauen im TV und LIVE-STREAM

Am 5. Spieltag der Champions League der Frauen trifft der FC Bayern München auf den schwedischen Spitzenklub BK Häcken. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 18.45 Uhr in der Bravida Arena in Göteborg. Wo Ihr das Champions-League-Match aus Gruppe D live im Free-TV oder LIVE-STREAM verfolgen könnt, wo Ihr im Anschluss die Highlights findet und welche LIVE-TICKER zur Verfügung stehen, hat GOAL Euch nachfolgend zusammengefasst.

Für die Frauenmannschaft des FC Bayern München geht es in der Champions League der Frauen nun in die heiße Phase. Mit sieben Punkten befindet sich die Elf von Trainer Jens Scheuer auf dem zweiten Platz der Gruppe D - Stand jetzt gleichbedeutend mit dem Weiterkommen. Zuletzt gelang ein wichtiger 1:0-Erfolg über die Konkurrenz von Olympique Lyon, für den goldenen Treffer zeichnete Abwehrspielerin Saki Kumagai verantwortlich. Gegen die Schwedinnen soll nun der nächste Dreier eingefahren werden.

Doch auch die Skandinavierinnen dürfen ihrerseits noch Hoffnungen haben, international zu überwintern. Gegen die portugiesischen Vertreterinnen von Benfica Lissabon gelangen ein Sieg und ein Unentschieden, sodass die Damen des BK Häcken mit vier Zählern zwar auf dem vierten Platz in Gruppe D stehen, das Weiterkommen aber nach wie vor in der eigenen Hand haben. Ein Sieg gegen die Münchnerinnen ist allerdings Pflicht, dürfte aber alles andere als ein leichtes Unterfangen werden, wie auch die 0:4-Hinspielpleite belegt.

Behaupten die Frauen des FC Bayern München ihre komfortable Ausgangsposition vor dem finalen Spieltag der Women's Champions League oder setzt es eine Niederlage? Die Entscheidung fällt am heutigen Donnerstag ab 18.45 Uhr - wie Ihr live dabei sein könnt, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Das Spiel der Champions League der Frauen in der Übersicht

Begegnung: BK Häcken vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Champions League der Frauen, 5. Spieltag

Anpfiff: 9. Dezember 2021, 18.45 Uhr

Austragungsort: Bravida Arena, Göteborg (Schweden)

FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Läuft das Spiel der Champions League der Frauen im Free-TV?

Die Champions League der Frauen präsentiert sich seit der aktuellen Saison in einem veränderten Format und erhält auch in Bezug auf Live-Übertragungen eine Aufwertung. Anders als noch in den vorherigen Jahren werden alle Partien des wichtigsten europäischen Frauenfußball-Wettbewerbs live und in voller Länge übertragen.

Im Free-TV wird das Kräftemessen zwischen dem deutschen und dem schwedischen Vertreter jedoch nicht zu sehen sein. Allerdings habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel im kostenlosen LIVE-STREAM auf YouTube zu verfolgen.

FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Läuft die Champions League der Frauen im LIVE-STREAM auf Sky oder DAZN?

Auch der Münchner Pay-TV-Sender Sky, der in Deutschland große Teile der Bundesliga sowie alle Spiele der englischen Premier League und einige Motorsport-Events überträgt, zeigt das Duell des FCB mit dem BK Häcken nicht.

Wollt Ihr die Women's UCL mitverfolgen und die Spiele in voller Länge sehen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN notwendig. Der Weg zur DAZN-Mitgliedschaft ist glücklicherweise alles andere als schwer, wie Ihr in den folgenden Abschnitten sehen könnt.

FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Die Champions League der Frauen im LIVE-STREAM auf DAZN

Die Damen des FCB hatten vor dem wichtigen Auswärtsspiel eine schmerzhafte Nachricht zu verkraften. Laura Benkarth, Stammtorhüterin der Münchnerinnen, zog sich in der Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen eine Knieverletzung zu und wurde bereits erfolgreich operiert. Für sie dürfte Janina Leitzig zwischen den Pfosten stehen.

Ob die 22-Jährige ihren Kasten sauber hält, zeigt sich heute ab 18.45 Uhr. Bei DAZN wird Euch ein LIVE-STREAM der Partie zur Verfügung gestellt - um darauf zurückzugreifen, registriert Ihr Euch auf der Plattform und entscheidet Euch für eine der zwei Abo-Varianten.

FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Champions League der Frauen live auf DAZN - die Abo-Möglichkeiten

Ihr könnt zwischen dem Monatsabo für 14,99 Euro und dem Jahresabo für 149,99 Euro wählen. Ersteres ist monatlich kündbar, kostet allerdings auch knapp 2,50 Euro pro Monat mehr. Habt Ihr Euch für eine Möglichkeit entschieden, könnt Ihr die Partie ganz einfach via App, Webbrowser oder Smart-TV genießen.

Neben den Spielen der Frauen-CL überträgt DAZN auch die Champions League der Herren, ausgewählte Bundesliga-Partien und versorgt Euch mit LIVE-STREAMS zu den US-amerikanischen Profiligen wie beispielsweise der NBA oder NFL. Darüber hinaus kommen auch Darts- und Kampfsport-Fans auf ihre Kosten - Euch wird also einiges geboten.

FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Die Übertragungs-Übersicht zur Champions League der Frauen

Begegnung BK Häcken vs. FC Bayern Wettbewerb Champions League der Frauen, 5. Spieltag Free-TV - LIVE-STREAM DAZN, YouTube LIVE-TICKER Goal Anpfiff heute um 18.45 Uhr Kommentator Jan Platte Expertin Julia Simic

FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League der Frauen

Für die Zusammenfassungen solltet Ihr ebenfalls einen Blick auf DAZN werfen. Die Highlight-Clips landen sowohl auf der Plattform selbst als auch auf dem entsprechenden YouTube-Kanal und sind auf Abruf verfügbar.

Darüber hinaus empfehlen wir wärmstens unseren LIVE-TICKER von Goal. Dort werdet Ihr mit den wichtigsten Aktionen versorgt und erhaltet nahezu in Echtzeit alle relevanten Updates zur Partie.

FC Bayern München bei BK Häcken heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.