FC Bayern bestätigt: Zwei Spieler fallen wochenlang verletzt aus

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Zwei Spieler des Rekordmeisters fallen für die in diesem Jahr noch anstehenden Aufgaben aus.

WAS IST PASSIERT? Rekordmeister Bayern München muss für den Rest des Jahres auf Kingsley Coman und Noussair Mazraoui verzichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Coman zog sich im Champions-League-Spiel bei Manchester United am Dienstag (1:0) kurz nach seinem Siegtreffer einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu, Außenverteidiger Mazraoui einen Muskelbündelriss in der linken Wade.

WIE GEHT ES WEITER? Beide werden nach Bayern-Angaben "in den kommenden Spielen" fehlen. Die Münchner treffen in diesem Jahr noch im Bundesliga-Spitzenspiel auf den VfB Stuttgart (Sonntag), drei Tage später sind sie beim VfL Wolfsburg zu Gast.