FC Bayern: Berater bestätigt Verbleib von Choupo-Moting und Sabitzer in München

Die Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting und Marcel Sabitzer ist geklärt. Beide bleiben laut Aussagen des Beraters auch kommende Saison bei Bayern.

Eric Maxim Choupo-Moting und Marcel Sabitzer werden auch in der kommenden Saison beim FC Bayern München spielen. Das bekräftigte deren Berater Roger Wittmann gegenüber der Bild.

"Also die Berichte sind an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, warum das geschrieben wurde, das hat der Junge auch intern klargestellt," so Wittmann über die Zukunft von Choupo-Moting. "Es gibt keinen Grund das zu schreiben. Er bleibt bei den Bayern."

Vor wenigen Tagen gab es - kurioserweise auch von der Bild - Berichte, wonach Katar den Kameruner, der beim deutschen Rekordmeister noch bis 2023 unter Vertrag steht, locken würde.

Sabitzer wird bei Bayern München bleiben

Auch bei Sabitzer gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um einen Abschied, nachdem der Österreicher in seiner Premierensaison in München nicht überzeugen konnte.

"Sabitzer bleibt auch bei den Bayern", stellte Wittmann klar. "Er hat jetzt ein schlechtes Jahr gespielt. Er kam am letzten Tag des Transferfensters, war ja auch der Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann. Aber es war jetzt nicht sein Jahr. Er hat sich vorgenommen, das zu korrigieren."

Sabitzer steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag und bekommt im Mittelfeld nun noch einen weiteren Konkurrenten, nachdem Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag die Verpflichtung von Ryan Gravenberch bestätigt hat.