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FC Basel 1893 vs. FC Luzern: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 14 22. Nov. 2026 - 10:30 St. Jakob Park

Im St. Jakob-Park empfängt FC Basel 1893 den FC Luzern zum Super-League-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in der zweiten Saisonhälfte unter Druck, Punkte zu sammeln und den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Basel präsentiert sich in dieser Saison unbeständig. Unter Trainer Slavisa Jokanovic wechseln sich starke Auftritte mit enttäuschenden Ergebnissen ab. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen den FC Thun, davor eine Niederlage gegen Lugano – die Defensive bleibt ein Sorgenpunkt.

FC Luzern reist mit wenig Schwung nach Basel. Drei Niederlagen in den letzten vier Super-League-Spielen zeigen, dass Trainer Jörg Portmann dringend eine Reaktion seiner Mannschaft braucht. Das 2:3 gegen die Young Boys zuletzt hat die Situation nicht verbessert.

Die Partie verspricht dennoch Tore: Beide Teams haben in ihren jüngsten Aufeinandertreffen regelmäßig für Unterhaltung gesorgt, und die Defensive beider Seiten steht derzeit nicht auf festem Fundament.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den aktuellen Aufstellungen.

Themen der Woche: Was war bei FC Basel 1893 und FC Luzern los?

FC Basel kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Basler 3:3 vom FC Thun, zuvor gab es ein torloses Remis gegen den Grasshopper Club. In den vier Super-League-Spielen dieser Serie erzielte Basel vier Tore und kassierte sieben – eine Defensivstatistik, die zu denken gibt.

FC Luzern hat in den letzten fünf Pflichtspielen ebenfalls einen Sieg und ein Unentschieden vorzuweisen, verlor aber drei Partien. Die jüngste Niederlage kam im Duell mit den Young Boys (2:3), davor unterlag Luzern Lugano mit 0:4. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Zeitraum vier Treffer und ließ neun Gegentore zu.

FC Basel 1893 vs. FC Luzern: Aufstellungen

FC Basel 1893 vs. FC Luzern: Form

FC Basel 1893 vs. FC Luzern: Bilanz direkte Duelle

FC Basel 1893 vs. FC Luzern: Die Tabellen