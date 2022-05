FC Barcelona: Zehn Spieler dürfen den Verein wohl nach dieser Saison verlassen

Barca-Sportdirektor Mateu Alemany stehen offenbar arbeitsreiche Tage bevor. Wie die spanische Sport berichtet, sollen spätestens in zehn Tagen alle Spieler, die den Verein verlassen sollen, darüber informiert werden, um sich nach neuen Vereinen umzusehen.

Der in finanzielle Schwierigkeiten befindliche FC Barcelona will seinen Kader ausdünnen. Laut dem Bericht gehören Neto, Clement Lenglet, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Memphis Depay und Martin Braithwaite zu der Liste an Spielern, die verkauft werden soll. Als potentielle Geldbringer sind zudem Frenkie de Jong und Sergino Dest im Gespräch, die den Klub bei einem guten Angebot verlassen können.

Getty Images

Das Problem an der ganzen Sache: All diese Spieler verdienen bei den Katalanen gutes Geld und dürften bei einem Wechsel nur schwer von einer Gehaltsreduzierung zu überzeugen sein.

Ausgeliehen werden sollen Riqui Puig und Alejandro Balde, während Luuk de Jong und Adama Traore nach Ablauf ihrer Leihe zu ihren Vereinen zurückkehren werden.

FC Barcelona: Einnahmen von 170 Millionen Euro erhofft

Der FC Barcelona hofft, durch wegfallende Gehälter und Transfers 170 Millionen Euro einzunehmen - auch um etwas davon wieder in neue Spieler zu investieren.