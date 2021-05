FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung von LaLiga

Der FC Barcelona empfängt in LaLiga heute am 35. Spieltag Atletico Madrid. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels hier im Artikel.

Spitzenspiel in LaLiga! Am heutigen Samstag, 8. Mai, empfängt der FC Barcelona am 35. Spieltag Atletico Madrid. Das Spiel wird um 16.15 Uhr im Camp Nou angepfiffen.

So spannend war der Titelkampf in LaLiga schon lange nicht mehr! Vier Spieltage vor Saisonende liegen vier Teams noch eng beieinander und könne alle noch Meister werden. Und das beste: An diesem Wochenende treffen diese in zwei Duellen direkt aufeinander. Heute empfängt der FC Barcelona (3.) Atletico Madrid (2.), morgen Real Madrid (1.) den FC Sevilla (4.).

Ein kurzer Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Spannung. Real Madrid führt diese mit 76 Punkten vor dem FC Barcelona, Atletico Madrid (beide 74) und dem FC Sevilla (70) an.

Mit einem Sieg kann der FC Barcelona heute schon einmal an Atletico Madrid vorbeiziehen und zumindest kurzfristig die Tabellenspitze übernehmen. Das verspricht heute ein spannendes Spiel!

FC Barcelona vs. Atletico Madrid: Bei Goal bekommt ihr alle Infos zur Übertragung der spanischen Eliteklasse im TV und im LIVE-STREAM . Zudem findet ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

FC Barcelona gegen Atletico Madrid heute live zu sehen: Spiel von LaLiga im Überblick

Begegnung FC Barcelona - Atletico Madrid Wettbewerb LaLiga, 35. Spieltag Datum Samstag, 8. Mai Anstoss 16.15 Uhr Ort Camp Nou

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute live sehen: Die Übertragung von LaLiga

Gute Nachrichten für die Fans der spanischen Topliga! Alle Spiele von La Liga werden in der Saison 2020/21 in Deutschland von einem Anbieter live übertragen - dem Streamingdienst DAZN.

Dieser zeigt somit heute auch das Topspiel zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid im LIVE-STREAM.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung auf DAZN

Die Übertragung von FC Barcelona gegen Atletico Madrid beginnt heute um 16 Uhr. Nach der Vorberichterstattung seht Ihr die Livebilder aus Barcelona. Folgendes Trio wird Euch durch den Fußball-Nachmittag aus Barcelona begleiten:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

Um LaLiga auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Neukunden können das Angebot zunächst einen Monat kostenlos testen. Ist dieser vorbei, liefert euch DAZN für 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo neben LaLiga weiteren europäischen Spitzenfußball.

Der Streamingdienst zeigt auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Champions League, die komplette Europa League, viele europäische Pokalwettbewerbe und jede Menge Länderspiele.

Das umfangreiche Live-Programm von DAZN runden zahlreiche Übertragungen von Topevents aus anderen Sportarten wie Basketball, American Football, Boxen, Tennis oder Darts ab - da ist für jeden etwas dabei!

Hier geht's zum Gratismonat!

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute live im TV? So geht's

Ihr wollt FC Barcelona gegen Atletico Madrid lieber auf Eurem großen TV schauen? Mit einigen Handgriffen ist dies möglich.

Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die im Apple Store und Google-Play-Store für alle gängigen Smart-TVs und Spielekonsolen bereitsteht, herunterladen. Wenn die App dann installiert ist, könnt Ihr das Spiel am TV sehen.

Besitzer eines älteren TV-Geräts müssen diesen mit einem HDMI-Kabel mit dem Laptop verbinden.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute live sehen: Die Aufstellungen

Gut eine Stunde vor Spielbeginn müssen beide Teams ihre Aufstellung offiziell machen. Dann seht Ihr zeitnah, mit welchen Spielern der FC Barcelona und Atletico Madrid in das Spiel starten werden.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute: Die Highlights bei DAZN sehen

Ihr hattet keine Möglichkeit Euch das Topspiel aus LaLiga bei DAZN anzusehen? Bei dem Streamingdienst könnt Ihr wenige Minuten nach Spielende alle Tore und alle weiteren spektakulären Aktionen in einem Video als Zusammenfassung sehen. Bei DAZN könnt Ihr zudem alle gezeigten Events später im Re-Live ansehen.

Hier seht Ihr alle aktuellen Fußball-Live-Streams von DAZN.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER: Goal

Der LIVE-TICKER von Goal ist die perfekte Alternative für alle, die das Spiel nicht im LIVE-STREAM sehen können. Ihr verpasst keine wichtige Szene und werdet zudem noch mit Statistiken rund um das Spiel versorgt.

Hier geht's zum LIVE-TICKER FC Barcelona - Atletico Madrid.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick