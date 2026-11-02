Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

FC Barcelona vs. Aston Villa: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Das Spiel zwischen FC Barcelona und Aston Villa beginnt am 03.11.2026, 21:00.

FC Barcelona vs. Aston Villa heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangt ihr direkt zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei FC Barcelona und Aston Villa los?

Der FC Barcelona kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es einen deutlichen 6:1-Heimsieg gegen Deportivo Alavés, dem zwei Niederlagen gegen Real Madrid (1:2) und Paris Saint-Germain (2:4) vorausgingen. Zuvor gewann Barcelona auswärts bei Real Betis mit 5:2 und in der Champions League gegen Galatasaray mit 4:1. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen 18 Tore und kassierte zehn.

Aston Villa weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen auf. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Fulham in der Premier League, zuvor gab es ein 0:3 im EFL Cup gegen Bournemouth. Positiv sticht der 2:1-Sieg gegen Manchester City hervor. In der Champions League gewann Villa zuletzt 3:1 gegen Viking. Über alle fünf Spiele hinweg traf die Mannschaft achtmal und kassierte siebenmal.

FC Barcelona vs. Aston Villa: Aufstellungen

FC Barcelona vs. Aston Villa: Form

FC Barcelona vs. Aston Villa: Bilanz direkte Duelle

FC Barcelona vs. Aston Villa: Die Tabellen