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FC Barcelona vs. Aston Villa heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Barcelona - Aston Villa
FC Barcelona
Aston Villa
Champions League

In der Champions League spielt FC Barcelona gegen Aston Villa. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Barcelona vs. Aston Villa: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Spotify Camp Nou

Das Spiel zwischen FC Barcelona und Aston Villa beginnt am 03.11.2026, 21:00.

FC Barcelona vs. Aston Villa heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangt ihr direkt zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei FC Barcelona und Aston Villa los?

Der FC Barcelona kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es einen deutlichen 6:1-Heimsieg gegen Deportivo Alavés, dem zwei Niederlagen gegen Real Madrid (1:2) und Paris Saint-Germain (2:4) vorausgingen. Zuvor gewann Barcelona auswärts bei Real Betis mit 5:2 und in der Champions League gegen Galatasaray mit 4:1. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen 18 Tore und kassierte zehn.

Aston Villa weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen auf. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Fulham in der Premier League, zuvor gab es ein 0:3 im EFL Cup gegen Bournemouth. Positiv sticht der 2:1-Sieg gegen Manchester City hervor. In der Champions League gewann Villa zuletzt 3:1 gegen Viking. Über alle fünf Spiele hinweg traf die Mannschaft achtmal und kassierte siebenmal.

BAR

BAR - Form

GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
RMA
N1-2
ALA
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
18/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
AVL

AVL - Form

NEW
S0-1
VIK
S3-1
MCI
S2-1
BOU
N3-0
FUL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Barcelona vs. Aston Villa: Aufstellungen

FC Barcelona vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaA. BaldeA. BaldeJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesAlysson EdwardAlysson EdwardI. MbayeI. MbayeJ. McGinnJ. McGinnN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
FC Barcelona

Startelf

Aston Villa

Trainer

  • H. Flick
  • U. Emery

FC Barcelona vs. Aston Villa: Form

BAR

BAR - Form

GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
RMA
N1-2
ALA
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
18/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
AVL

AVL - Form

NEW
S0-1
VIK
S3-1
MCI
S2-1
BOU
N3-0
FUL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Barcelona vs. Aston Villa: Bilanz direkte Duelle

FC Barcelona vs. Aston Villa: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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