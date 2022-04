VfL Wolfsburg - FC Barcelona heute live: TV, LIVE-STREAM, TICKER - so wird die Champions League der Frauen übertragen

In der Champions League der Frauen stehen die Rückspiele der Champions League an: Der VfL Wolfsburg empfängt den FC Barcelona. Anstoß in der Volkswagen-Arena ist heute um 18.00 Uhr.

Der VfL Wolfsburg ist im deutschen Frauenfußball das Maß aller Dinge: 15 von 17 Pflichtspielen in Folge wurden seit Ende November gewonnen, diese Serie fand vergangene Woche aber ihr Ende: Gegen den FC Barcelona gab es eine krachende 1:5 Niederlage im Camp Nou - es war erst die dritte Niederlage in dieser Saison!

Dabei machten die Katalaninnen mit den Wolfsburgerinnen, was sie wollten - ohne die stark aufgelegte Torhüterin Schult hätte es auch noch weit schlimmer kommen können. Immerhin: Über 90.000 Menschen verfolgten das Spektakel vor Ort!

In Deutschland kann dem VfL wohl niemand das Wasser reichen - der FC Barcelona kann aber sehr wohl mithalten. GOAL erklärt, wie das Rückspiel der Königsklasse heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die Champions League der Frauen: VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona im Überblick

VfL Wolfsburg empfängt den FC Barcelona: So wird heute die Champions League im TV und LIVE-STREAM übertragen

Wenn der FC Barcelona auf den VfL Wolfsburg trifft, sind es die jeweils stärksten Mannschaften ihrer Liga, die gegeneinander spielen. Knapp war es dabei im Hinspiel trotzdem nicht - der Vorteil war klar auf der Seite der Spanierinnen.

Kann der VfL Wolfsburg es heute noch einmal spannend machen? Unter anderem beim 6:0 gegen den FC Bayern München hat der VfL ja gezeigt, dass er auch ein Spitzenspiel zu einem Torfestival machen kann. Aber kann das heute auch zu Hause gegen den FCB gelingen?

Wer zeigt / überträgt Frauenfußball heute LIVE? So wird VfL Wolfsburg - FC Barcelona übertragen

36 Pflichtspiele hat der FC Barcelona diese Saison absolviert. Wie viele davon gewonnen wurden? 36! Der VfL muss also heute das Unmögliche möglich machen: Gegen den FC Barcelona gewinnen - und dann auch noch mit fünf Toren Vorsprung!

Keine Frage, dass ein solches Spitzenspiel viele Menschen in ganz Deutschland interessiert - allerdings ist es heutzutage im Sport, egal welches Geschlecht, egal welche Sportart, nicht immer ganz einfach, nachzuvollziehen, wo welches Spiel übertragen wird. GOAL wirft da einen genauen Blick drauf.

Der FC Barcelona in Wolfsburg: So wird die Champions League übertragen

Anders als in Bundesliga und DFB-Pokal, wo die ARD (Das Erste) und Sky am Zug sind, läuft es in der Champions League ganz anders ab: DAZN ist hier nämlich die richtige Adresse! Der beliebte Streamingdienst aus Ismaning hat vor der Saison einen Deal mit der UEFA abgeschlossen, weshalb hier die Champions League laufen darf.

Doch nicht nur das: Das Spiel wird auch vollständig kostenlos auf YouTube übertragen! Richtig gelesen: Die Spiele der Champions League werden in dieser Saison auf DAZN, auf einem der beiden DAZN-Fernsehsender (heute DAZN 2) und auf dem kostenlosen YouTube-Kanal ausgestrahlt - hier entlang!

Der VfL Wolfsburg empfängt den FC Barcelona: So zeigt DAZN heute die Champions League

Beginn der Übertragung: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Sender: DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM

DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM Moderation: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Expertin : Melanie Leupolz

: Melanie Leupolz Moderator: Tobi Wahnschaffe

VfL Wolfsburg gegen den FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM: DAZN überträgt heute die Champions League!

DAZN überträgt die Champions League heute im LIVE-STREAM und im TV - sehr zur Freude von vielen Anhänger:innen, schließlich ist das Ganze auch kostenlos auf YouTube zu sehen. Doch auch die anderen Übertragungen möchten wir etwas genauer erklären.

DAZN überträgt die Champions League in dieser Saison kostenlos: So funktioniert's!

Fangen wir bei der Plattform DAZN an: Klar - für das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona lohnt sich ein Abonnement wohl kaum, das Spiel ist schließlich LIVE und kostenlos auf YouTube zu sehen. Doch abgesehen davon ist das Programm von DAZN es auf jeden Fall wert, doch mal einen Blick hineinzuwerfen!

Egal ob Fußball, Basketball, American Football, Radsport, Motorsport, Kampfsport, Leichtathletik, E-Sports - und vieles davon geschlechterübergreifend - ist hier zu sehen, langweilig wird einem ganz sicher nicht. In den Links unten haben wir weitere Informationen zum Streamingdienst.

Frauenfußball auf höchstem Niveau: So wird das Halbfinale der Champions League im LIVE-STREAM und LIVE-TICKER gezeigt

Bevor ihr aber auf diese Links klickt erzählen wir noch etwas zu den Geräten - viele Fans wissen ja vor dem Abschließen eines Abos oft nicht, ob das Ganze auf ihren elektronischen Geräten überhaupt funktioniert. Doch bei DAZN müsst ihr euch da keine Sorgen machen: Spielekonsolen, Handys, Tablets, PC, Smart-TV, Laptop... Mit all denen könnt ihr den Streamingdienst einrichten.

Alternativ könnt ihr DAZN mittlerweile auch im TV sehen. Jawoll, richtig gelesen: Seit dem vergangenen Sommer gibt es mit DAZN 1 und DAZN 2 zwei Fernsehsender, mit denen ihr täglich von 8 bis 24 Uhr DAZN-Programm verfolgen könnt - das Spiel der Champions League heute ist beispielsweise auf DAZN 2 zu sehen. Ebenfalls interessant: Wir von GOAL übertragen das Spiel im LIVE-TICKER!

Frauenfußball heute im LIVE-STREAM sehen: Mit diesen Links könnt ihr die Champions League streamen

VfL Wolfsburg in der CL gegen den FC Barcelona: Das sind die offiziellen Aufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen der VfL Wolfsburg und der FC Barcelona heute ihre Aufstellungen, also gegen 17 Uhr. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV und STREAM? So wird VfL Wolfsburg - FC Barcelona übertragen