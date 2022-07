FC Barcelona: Talent Alberto Moleiro soll wohl kommen, auch Eintracht Frankfurt mischt mit

Ein junger Spanier weckt großes Interesse - nicht nur im Camp Nou, sondern auch bei einem Klub aus der Bundesliga.

Der FC Barcelona hat seine Fühler nach dem spanischen Junioren-Nationalspieler Alberto Moleiro von UD Las Palmas ausgestreckt. Die Lokalzeitung Canarias7 schreibt, Barca beobachte den 18 Jährigen bereits seit knapp einem Jahr. Auch die Mundo Deportivo berichtet darüber. Seit mehreren Wochen sollen Verantwortliche der Katalanen wegen eines Transfers in Kontakt zu Moleiro stehen. Trainer Xavi habe eine Verpflichtung abgenickt.

Barca ist allerdings nicht der einzige Interessent: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt soll sich ebenfalls für den Teenager interessieren und habe bereits ein Angebot für ihn abgegeben. Das berichteten die spanischen Relevo-Journalisten Toni Juanmarti und Albert Roge bereits Mitte Juni. Manchester City, Betis und Villarreal wurden ebenfalls mit Moleiro in Verbindung gebracht.

FC Barcelona: Pedri-Modell auch bei Moleiro?

Nach einer Vertragsverlängerung vor wenigen Tagen ist der offensive Mittelfeldspieler bis 2026 an Las Palmas gebunden. Moleiros Ausstiegsklausel soll 30 Millionen Euro betragen. Klubchef Miguel Angel Ramirez stellte in dem Zuge bei La Verdad klar, dass das Juwel in diesem Sommer nicht abgegeben werden soll: "Er ist ein Spieler, den viele Klubs beobachten, national und international. Aber er steht unter Vertrag und wird auch in der nächsten Saison im gelben Trikot spielen."

Moleiro wechselte 2018 zu Las Palmas und schaffte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch in der Profimannschaft des Zweiligisten. Er absolvierte insgesamt 42 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen. Auch in beiden Aufstiegs-Playoffs gegen Teneriffa, die Las Palmas jeweils verlor, kam er jeweils als Linksaußen zum Einsatz.

Der FC Barcelona hat derweil gute Erfahrungen mit Transfers von der Kanareninsel gemacht: 2019 holten die Blaugrana für 17,5 Millionen Euro Ablöse Shootingstar Pedri (19) und verliehen ihn direkt wieder für eine Spielzeit an Las Palmas. Der Spielgestalter entwickelte sich prächtig, ist heute spanischer Nationalspieler und großer Hoffnungsträger für die Barca-Zukunft.