FC Barcelona: Ronald Koeman lehnt wohl Teilverzicht auf Abfindung ab

Ronald Koeman hat nach seiner Entlassung beim FC Barcelona offenbar einen Verzicht auf einen Teil seiner Millionen-Abfindung abgelehnt.

Wie der katalanische Fernsehsender TV3 berichtet, soll Barca Koeman gebeten haben, auf vier seiner zwölf Millionen Euro Abfindung zu verzichten. Der Niederländer habe die Anfrage aber abgelehnt und bestehe auf seiner Entschädigung.

Xavi könnte Koeman-Nachfolger bei Barca werden

Die Entlassung des 58-Jährigen, der nach einer 0:1-Pleite bei Rayo Vallecano am 27. Oktober gehen musste, wird für den finanziell angeschlagenen Klub damit teuer. Barcelona verzeichnete in diesem Jahr Verluste in Höhe von 481 Millionen Euro. Insgesamt schieben die Blaugrana einen Schuldenberg in Höhe von 1,35 Milliarden Euro vor sich her.

Koeman war nach dem schwachen Start mit nur 15 Punkten aus den ersten zehn Spielen entlassen worden. Als Nachfolger übernahm zunächst interimsweise Sergi Barjuan die Verantwortung, der 49-Jährige betreut ansonsten Barca B. Als Top-Favorit auf den Trainerposten gilt der frühere Barca-Star Xavi.