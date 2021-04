FC Barcelona vs. Real Valladolid heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung von La Liga

Der FC Barcelona empfängt in La Liga am 29. Spieltag Real Valladolid. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels hier im Artikel.

Auch in La Liga wird nach der Länderspielpause wieder der Ligabetrieb aufgenommen. In Spaniens Oberhaus empfängt der FC Barcelona am heutigen Montag, 5. April , Real Valladolid . Die Begegnung des 29. Spieltags wird um 21 Uhr im Camp Nou angepfiffen.

Der FC Barcelona ist in La Liga seit Monaten in herausragender Verfassung, ist seit 18 Spielen ungeschlagen und hat sich in der Tabelle bis auf Rang zwei vorgearbeitet . Der Rückstand auf Spitzenreiter Atlético Madrid beträgt nur noch vier Punkte, nachdem es zwischenzeitlich schon zwölf waren.

Diese Serie will das Team um Superstar Lionel Messi weiter ausbauen, um Tabellenführer Atlético Madrid auf den Fersen zu bleiben.

Real Valladolid benötigt dagegen jeden Punkt im Abstiegskampf . Nur vier Punkte liegt der Klub aus Nordspanien vor SD Eibar auf Platz 18, dem ersten direkten Abstiegsplatz. Das Hinspiel in Valladolid gewann der FC Barcelona mit 3:0.

FC Barcelona vs. Real Valladolid : Bei Goal bekommt ihr alle Infos zur Übertragung der spanischen Eliteklasse im TV und im LIVE-STREAM . Zudem findet ihr hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

FC Barcelona gegen Real Valladolid heute live zu sehen: Spiel von La Liga im Überblick

Wettbewerb FC Barcelona vs. Real Valladolid Begegnung La Liga, 29. Spieltag Ort Camp Nou, Barcelona Anpfiff Montag, 5. April, 21 Uhr

FC Barcelona vs. Real Valladolid heute live sehen: Die Übertragung von LaLiga

Gute Nachrichten für die Fans der spanischen Topliga! Alle Spiele von La Liga werden in der Saison 2020/21 in Deutschland von einem Anbieter live übertragen.

Der Streamingdienst DAZN ist dafür verantwortlich und zeigt somit heute auch das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Valladolid im LIVE-STREAM .

FC Barcelona vs. Real Valladolid heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung auf DAZN

DAZN geht heute unmittelbar vor Spielbeginn auf Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Uwe Morawe .

❝The players have returned very upbeat ... and we need to win.❞

— @RonaldKoeman , ahead of Monday's #BarçaValladolid pic.twitter.com/6LQU4V5Psu — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2021

Um La Liga auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo . Neukunden können das Angebot zunächst einen Monat kostenlos testen. Ist dieser vorbei, liefert euch DAZN für 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo neben LaLiga weiteren europäischen Spitzenfußball. Der Streamingdienst zeigt auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Champions League, die komplette Europa League und viele europäische Pokalwettbewerbe.

Doch das ist noch lange nicht alles! Viele weitere Sportarten wie Basketball, Eishockey, Tennis, Darts oder Boxen gehören zum umfangreichen Angebot.

FC Barcelona vs. Real Valladolid im TV? So geht's

Nur mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Übertragung des Spieles zwischen dem FC Barcelona und Real Valladolid im LIVE-STREAM auf eurem TV sichtbar machen. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die im Apple Store und Google-Play-Store für alle gängigen Smart-TVs und Spielekonsolen bereitsteht, herunterladen. Wenn die App dann installiert ist, könnt Ihr das Spiel am TV sehen.

Sollte Ihr noch ein älteres TV-Gerät besitzen, müsst Ihr dieses einfach nur mit einem HDMI-Kabel mit eurem Laptop verbinden.

FC Barcelona vs. Real Valladolid heute live: Die Aufstellungen

Spielt Lionel Messi heute von Beginn an? Das und die kompletten Aufstellungen der beiden Mannschaften teilen wir Euch hier mit, wenn die Startformationen vorliegen.

FC Barcelona vs. Real Valladolid: Die Highlights bei DAZN sehen

Wenn Ihr zeitlich keine Möglichkeit hattet, Euch das Spiel heute anzusehen, könnt Ihr bei DAZN alle Tore und alle weiteren spektakulären Aktionen im Video als Zusammenfassung sehen. Die Höhepunkte liegen bereits wenige Minuten nach Spielende für euch bereit.

Bei DAZN könnt Ihr zudem alle gezeigten Events später im Re-Live ansehen.

Hier seht Ihr einen aktuellen Fußball-Live-Streams von DAZN.

FC Barcelona vs. Real Valladolid heute im LIVE-TICKER: Goal

Wenn Ihr das Spiel heute nicht im LIVE-STREAM verfolgen könnt, sei Euch der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. Dieser hält Euch mit ausführlichen Beschreibungen aller entscheidenden Szenen auf dem aktuellsten Stand. Dazu gibt es dort auch noch interessante Statistiken.

Hier geht's zum LIVE-TICKER FC Barcelona vs. Real Valladolid .

FC Barcelona vs. Real Valladolid: Die Übertragungen im Überblick