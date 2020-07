FC Barcelona bei Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird La Liga übertragen

36. Spieltag in La Liga: Der FC Barcelona gastiert bei Real Valladolid. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Endspurt in La Liga! Wenn der FC Barcelona noch ein Wörtchen im Titelkampf mitreden will, muss heute gegen ein Sieg her. Die Partie wird um 19.30 Uhr im Estadio Nuevo Jose Zorrilla angepfiffen.

Barca liefert sich mit ein spannendes Rennen um die Meisterschaft – drei Spieltage sind noch zu absolvieren. Am vergangenen Spieltag gewann Barca knapp mit 1:0 gegen den Stadtrivalen Barcelona, welcher dadurch in die 2. Liga abgestiegen ist. Real Valladolid belegt mit 39 Punkten den 15. Tabellenplatz und ist damit so gut wie vor dem Abstieg gerettet. Im Hinspiel siegte Barca mit 5:1.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen Real Valladolid und live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

FC Barcelona bei Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : La Liga

: La Liga Datum : 11. Juli 2020

: 11. Juli 2020 Uhrzeit : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Ort: Estadio Nuevo José Zorrilla

FC Barcelona bei Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Wie Ihr vielleicht vermuten konntet, wird die spanische Liga nicht live im Free-TV übertragen. Auch die Pay-TV-Sender haben keine Rechte an der Übertragung, da der Streamingdienst DAZN aus Ismaning sich die exklusiven Übertragungsrechte gesichert hat. Valladolid gegen Barca gibt es also ausschließlich im LIVE-STREAM zu sehen – und das eventuell auch kostenlos. Wie das geht, und wie DAZN funktioniert, erklären wir in den nächsten Abschnitten.

FC Barcelona bei Real Valladolid heute live im LIVE-STREAM

DAZN geht ab 19.15 Uhr auf Sendung und überträgt das Spiel über die vollen 90 Minuten! Euer Kommentator heute ist Matthias Naebers, an seiner Seite sitzt Benny Lauth und gibt die Expertise.

FC Barcelona bei Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM: Das ist DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst, der täglich große Sportevents überträgt. Die , , La Liga, Champions und werden auf DAZN übertragen. Neben dem Fußball hat DAZN auch andere Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis im Programm.

Das praktische an DAZN ist, dass der erste Monat gratis ist, als Neukunde könnt Ihr das heutige Spiel also kostenlos sehen! Nach dem Probemonat kostet das Portal monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Die DAZN-App ist für verschiede Endgeräte mit einer Internetverbindung kompatibel, zum Beispiel mit dem Smartphone, dem Tablet, der Ps4, der X-Box oder dem Smart-TV. Alle nötigen Links zum Download der App findet Ihr hier:

Android

iTunes

PS4

X-Box

Wer das Spiel verpassen sollte, kann sich kurz nach Abpfiff die Highlights gönnen oder sich die ganze Partie im Re-Live reinziehen.



FC Barcelona bei Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer gerade unterwegs ist oder eine Ergänzung zur Liveübertragung von DAZN sucht, der ist beim kostenlosen LIVE-TICKER von Goal fündig geworden. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was auf dem Rasen des Estadio Nuevo Jose Zorrilla passiert. Zudem liefert der Ticker interessante Informationen und Statistiken rund um La Liga – schaut mal rein!

FC Barcelona bei Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Barcelona bei Real Valladolid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Real Valladolid bisher 87 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Barcelona 14 Siege 57 16 Remis 16 74 erzielte Tore 200 79,5 Mio. Euro Marktwert 885,8 Mio. Euro Mohammed Salisu (11 Mio. Euro) wertvollster Spieler Lionel Messi (112 Mio. Euro)

