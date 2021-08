Am ersten Spieltag von LaLiga empfängt der FC Barcelona Real Sociedad. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM und TV.

Auftakt in der höchsten Spielklasse Spaniens! Im Camp Nou startet die neue Saison für den FC Barcelona das erste Mal seit langer Zeit ohne Lionel Messi. Das Auftaktspiel bestreiten die Katalanen gegen Real Sociedad. Anpfiff der Partie ist um 20:00 Uhr.

Für den FC Barcelona bricht heute ein neues Zeitalter an. Die Post-Messi-Ära beginnt gegen einen Gegner, der seit 2016 nicht mehr in Barcelona gewinnen konnte. Barca konnte nach den Negativschlagzeilen rund um Lionel Messi nun auch eine positive Nachricht vermelden: Gerard Pique verzichtet auf einen erheblichen Teil seines Gehalts und ermöglicht der Mannschaft aus Katalonien dadurch das Registrieren von Memphis Depay, Eric Garcia und Rey Manaj in der spanischen Liga. Spannend ist, wie gut Neuzugang Memphis Depay bereits in das Spiel der Blaugrana eingebunden ist und ob Barcelona auch ohne Messi der Ligaauftakt glücken wird.

Barcelona vs. Real Sociedad: Goal liefert alle Infos zur Live-TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM des Auftakts der spanischen Liga. Außerdem können hier circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften betrachtet werden.

Fußball heute live: FC Barcelona vs. Real Sociedad im TV und LIVE-STREAM - Der Überblick

Fußball heute live: FC Barcelona vs. Real Sociedad im TV und LIVE-STREAM - So wird die spanische Liga übertragen

Das erste Spiel der neuen Saison für Barcelona und Real Sociedad kann nicht live im Free-TV verfolgt werden. Auch dieses Jahr hat sich DAZN exklusiv die Rechte für LaLiga sichern können und die Zusammenarbeit mit der spanischen Liga somit verlängert.

FC Barcelona vs. Real Sociedad heute live im Smart-TV: DAZN zeigt die Primera Division live

Auf DAZN startet die Vorberichterstattung bereits um 19:45 Uhr - Anpfiff der Partie ist eine Viertelstunde später, um 20:00 Uhr. DAZN kann auf den meisten gängigen Smart-TV's als App heruntergeladen werden und anschließend auf Deinem Fernsehgerät genutzt werden.

FC Barcelona vs. Real Sociedad heute live im TV: Die Übertragung bei DAZN in der Übersicht

Übertragungsbeginn: 19:45 Uhr

19:45 Uhr Anpfiff: 20:00 Uhr

20:00 Uhr Sender: DAZN

DAZN Moderator: David Ploch

David Ploch Kommentar: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Ralph Gunesch

Fußball heute live: FC Barcelona vs. Real Sociedad im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN bietet Dir exklusiv die Möglichkeit, das Spiel über deine mobilen Devices zu streamen. Nach Deinem kostenlosen Probemonat kannst Du Dich entweder für eine monatliche Mitgliedschaft oder ein Jahresabo entscheiden. Die Monatsmitgliedschaft kostet 14,99€/Monat und hat den Vorteil, dass Du monatlich kündigen kannst. Entscheidest Du dich für ein Jahresabo, kostet dies einmalig 149,99€.

FC Barcelona vs. Real Sociedad heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen: Die Aufstellung

Circa eine Stunde vor Spielbeginn liegen uns die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften vor. Ihr findet diese anschließend an dieser Stelle.

Fußball heute live: FC Barcelona vs. Real Sociedad im LIVE-TICKER verfolgen

Goal bietet Dir die Möglichkeit, trotzdem mit deinem Verein mitzufiebern.

FC Barcelona vs. Real Sociedad heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der spanischen Ligapartie im Überblick

FC Barcelona vs. Real Sociedad: Die Opta-Fakten zum Spiel