FC Barcelona vs. Rayo Vallecano heute live: TV, LIVE-STREAM, Liga-Debüt von Robert Lewandowski?

Heute steigt in LaLiga die Partie Barcelona vs. Rayo Vallecano. Alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In der spanischen LaLiga steht der 1. Spieltag auf dem Programm. Hierbei kommt es heute am Samstag um 21.00 Uhr zur Begegnung FC Barcelona vs. Rayo Vallecano. Robert Lewandowski könnte gegen den Vorjahreszwölften sein Liga-Debüt für den Vizemeister feiern.

FC Barcelona vs. Rayo Vallecano: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der langjährige Toptorjäger des FC Bayern streifte Ende Juli bei einem Clásico gegen Real Madrid in den USA erstmals das Trikot des FC Barcelona über. Danach kam er ebenfalls in Übersee zu Einsatzminuten gegen Juventus Turin und RB New York. Daraufhin gelang am Sonntag zu Hause im Trofeo Joan Gamper gegen UNAM Pumas aus Mexiko-Stadt der erste Treffer. Nun könnte Lewandowski sein Liga-Debüt für den von Xavi trainierten Vizemeister feiern.

Mit Rayo Vallecano gastiert der Zwölfte der LaLiga 2021/22 im Spotify Camp Nou. Hierbei handelt es sich um dritterfolgreichsten Klub von Madrid. Zuletzt erlebte das Team von Andoni Iraola Unentschieden gegen Manchester United und den LaLiga-Rückkehrer Real Valladolid.

Heute steigt in LaLiga das Spiel FC Barcelona vs. Rayo Vallecano. GOAL bietet Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zum möglichen Liga-Debüt von Robert Lewandowski.

FC Barcelona vs. Rayo Vallecano: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Barcelona vs. Rayo Vallecano Datum: Samstag, 13. August 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Spotify Camp Nou (Barcelona)

FC Barcelona – Rayo Vallecano heute live im TV anschauen

DAZN befindet sich seit dem Jahr 2016 auf dem deutschen Markt und hält seitdem Exklusivrechte an LaLiga. Hierbei verkündete der Streaming-Anbieter im Vorjahr zwei Vertragsverlängerungen bis einschließlich der Saison 2025/26. Das Programm zum spanischen Fußball umfasst zusätzlich die Copa del Rey und die Supercopa.

FC Barcelona vs. Rayo Vallecano heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Wenn Ihr davon profitieren wollt, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Diesbezüglich stehen bei DAZN ein Jahres- und Monatspaket zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr monatlich 24,99 Euro und 29,99 Euro auf den Tisch legen. Doch nachfolgend findet Ihr zahlreiche weiterführende Infos:

Der Vertragsabschluss erfolgt in Windeseile. Danach müsst Ihr Euch als Besitzer von Smart-TVs ausschließlich um die Installation des Gratis-App kümmern. Zudem könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC verbinden. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels FC Barcelona – Rayo Vallecano:

Übertragungsbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Ralph Gunesch

Weitere Spiele der LaLiga bei DAZN anschauen

Das Samstagsprogramm des 1. Spieltags in der LaLiga 2022/23 umfasst drei Begegnungen. Somit gehen vor jener zwischen dem FC Barcelona und Rayo Vallecano zwei weitere über die Bühne. Hierbei macht die Partie zwischen Celta de Vigo und Espanyol um 17.00 Uhr den Anfang. Im Anschluss daran steigt zunächst um 19.00 Uhr das Real Valladolid vs. Villarreal.

FC Barcelona gegen Rayo Vallecano heute im LIVE-STREAM sehen

DAZN strahlt sein vollzähliges Programm mittels LIVE-STREAM aus. Deshalb könnt Ihr die Übertragung des Kräftemessens FC Barcelona – Rayo Vallecano mit einem adäquaten Internetzugang grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Hierfür eignen sich ebenso Tablets und Smartphones.

Zu FC Barcelona vs. Rayo Vallecano via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Begegnung FC Barcelona vs. Rayo Vallecano im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen nennenswerten Ereignissen im Spotify Camp Nou. Zu diesem Zweck erhaltet Ihr von uns auch Push-Mitteilungen.

FC Barcelona – Rayo Vallecano im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird LaLiga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Barcelona gegen Rayo Vallecano: Liga-Debüt von Robert Lewandowski?

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.