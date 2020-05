Barcelona-Trainer Quique Setien: "Würde Neymar gerne eines Tages trainieren“

Immer wieder wird PSG-Star Neymar mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Barca-Trainer Quique Setien hätte nichts dagegen.

Trainer Quique Setien vom hat verraten, dass er in Zukunft gerne mit PSG-Star Neymar zusammenarbeiten würde. Der Brasilianer wechselte 2017 für eine Rekordablöse von 222 Millionen Euro von Barca zu und wird schon länger mit einer Rückkehr nach Katalonien in Verbindung gebracht.

Angesprochen auf Neymar erklärte Setien bei beIn Sports: "Ich würde ihn gerne eines Tages trainieren, da er ein erstklassiger Spieler ist. Um ehrlich zu sein, habe ich mir den Traum, [Lionel] Messi zu trainieren, erfüllt, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Neymar zu uns stoßen würde."

FC Barcelona: Neymar-Rückkehr im Sommer ausgeschlossen

Auf einen Wechsel des 28-Jährigen müsste der Coach aber mindestens ein Jahr warten, denn ein Transfer im kommenden Sommer ist laut Informationen von Goal und SPOX ausgeschlossen. Grund dafür sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Ein Transfer von Inter-Angreifer Lautaro Martinez ist hingegen nicht vom Tisch. So plant Barca angeblich ein Tauschgeschäft, um die Ablösesumme des Argentiniers zu drücken.

Quique Setien über Ivan Rakitic: "Weiß, dass ich auf ihn zähle"

Als möglicher Abgang gilt derweil Ivan Rakitic. Der Kroate stand in der laufenden Saison nur in zehn Ligaspielen in der Startelf. Laut Setien spielt Rakitic jedoch weiterhin eine wichtige Rolle bei den Blaugrana. "Ich plane mit ihm", betonte der Trainer und fügte hinzu: "Ich weiß nicht, wie viel Spielzeit er diese Saison hatte, aber er weiß, dass ich auf ihn zähle."

Aufgrund der Corona-Pandemie ist seit März unterbrochen. Zuletzt stiegen die Klubs jedoch wieder ins Training ein. Wie Ministerpräsident Pedro Sanchez erklärte, ist ein Restart bereits am 8. Juni möglich.