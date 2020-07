FC Barcelona vs. Osasuna heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur LaLiga-Übertragung

Barca empfängt am vorletzten LaLiga-Spieltag Osasuna. Hier erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 37. Spieltag von trifft der auf Osasuna. Anstoß der Partie ist am Donnerstag, den 16. Juli, um 21 Uhr im Camp Nou in Barcelona.

Trotz zuletzt drei Siegen in Folge stehen die Chancen auf den Meistertitel für Barca eher schlecht: Zwei Spieltage vor Saisonende rangiert der FC Barcelona auf Platz zwei hinter Real Madrid und hat vier Punkte Rückstand.

Somit muss Barca heute auf einen Ausrutscher der Königlichen hoffen und gleichzeitig die eigene Partie gegen Osasuna gewinnen, um am letzten Spieltag noch die Aussicht auf die Meisterschaft zu wahren.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Partie zwischen dem FC Barcelona und Osasuna heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem informieren wir Euch über die Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

FC Barcelona vs. Osasuna heute live: Die LaLiga-Partie im Überblick

Partie FC Barcelona - Osasuna Datum Donnerstag, 16. Juli 2020 | 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Zuschauer keine (Geisterspiel)

FC Barcelona vs. Osasuna: LaLiga heute live im TV schauen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger von Barcelona und Osasuna: Leider wird die LaLiga-Partie heute nicht im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Das liegt daran, dass sich hierzulande weder Free-TV-Sender noch Bezahlsender die Rechte an der Übertragung gesichert haben.

Somit ist es leider nicht möglich, das Aufeinandertreffen zwischen Barca und Osasuna heute auf einem gängigen TV-Kanal zu verfolgen.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, um beim Kräftemessen zwischen Barcelona und Osasuna ab 21 Uhr live dabei zu sein - und zwar via LIVE-STREAM. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Quelle: Getty Images

FC Barcelona vs. Osasuna: Die LaLiga-Partie heute im LIVE-STREAM verfolgen

Zwar wird FC Barcelona vs. Osasuna nicht im TV übertragen, dafür besteht jedoch die Möglichkeit, das LaLiga-Spiel am heutigen Donnerstag im LIVE-STREAM anzuschauen. Der Streamingdienst DAZN ist hierbei die richtige Anlaufstelle.

FC Barcelona vs. Osasuna heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Gute Nachrichten für alle LaLiga-Fans: Das Streamingportal DAZN ist im Besitz der Übertragungsrechte für die spanische Beletage und hat sämtliche Partien live und in voller Länge als LIVE-STREAM im Programm.

Somit könnt Ihr auch die heutige Begegnung zwischen dem FC Barcelona und Osasuna via LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Um 21 erfolgt der Anpfiff, die Vorberichterstattung beginnt rund 15 Minuten vor Spielbeginn.

Alternativ zum LIVE-STREAM des Einzelspiels - also den kompletten 90 Minuten zwischen Barca und Osasuna - könnt Ihr die Partie heute auch im Rahmen einer Konferenz ("GoalZone") verfolgen. Dort wird zwischen ausgewählten Spielen hin- und hergehalten. Somit bleibt Ihr gleichzeitig über das Geschehen in Madrid und anderen Plätzen auf dem Laufenden.

FC Barcelona vs. Osasuna wird im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen! Alle Infos zur Übertragung:

Art der Übertragung : Einzelspiel / GoalZone-Konferenz

Start der Vorberichte : 20.45 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Vor Beginn des Abos habt Ihr jedoch die Möglichkeit, den kompletten Service von DAZN im Rahmen eines kostenlosen Probemonats bequem auszuprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet die Mitgliedschaft bei DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen und somit knapp 24 Euro sparen. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN gibt es in diesem Artikel.

Neben allen Spielen aus Spaniens LaLiga zeigt DAZN auch die , die und die im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es auch die , die , den oder Top-Sport aus der NBA, der NHL, der MLB und der NFL live!

Quelle: Getty Images

Sobald die Aufstellungen von Barca und Osasuna bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

FC Barcelona vs. Osasuna heute live: Die LaLiga-Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die heutige Begegnung live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu FC Barcelona vs. Osasuna an.

Im LIVE-TICKER erhaltet Ihr bereits 20 Minuten vor Anpfiff alle wichtigen Informationen rund um die Begegnung zwischen Barca und Osasuna. Sobald der Ball rollt, bleibt Ihr stets über das Spielgeschehen in Barcelona auf dem Laufenden.