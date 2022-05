FC Barcelona vs. Olympique Lyon: Das Finale der Frauen Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

In der UEFA Women's Champions League findet am heutigen Samstag das Finale zwischen dem FC Barcelona und Olympique Lyon statt. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr im Turiner Juventus Stadium.

Barca um Weltfußballerin Alexia Putellas geht als leichter Favorit in das Endspiel, doch Lyon war in der Champions League viele Jahre lang das Maß aller Dinge und hat den Wettbewerb von 2011 bis 2020 siebenmal gewonnen.

Das Finale ist außerdem ein Duell zwischen Putellas und der Ballon-d'Or-Siegerin aus dem Jahr 2018, Ada Hegerberg. Wer darf am Ende jubeln?

FC Barcelona vs. Olympique Lyon: Das Finale der Frauen Champions League im Überblick

Partie FC Barcelona - Olympique Lyon Wettbewerb UEFA Women's Champions League (Finale) Datum 21.05.22 Anstoß 19 Uhr Ort Juventus Stadium (Turin)

Getty

FC Barcelona vs. Olympique Lyon: Wird das Champions-League-Finale im TV übertragen?

Fans der Frauen Champions League stellen sich heute sicher die Frage, ob das Finale zwischen Barca und OL im TV übertragen wird - vielleicht sogar im Free-TV?

Umso mehr freuen wir uns auf das Finale mit dir und Jan Platte am Mikrofon 💪🏼

Heute um 19 Uhr live auf DAZN und YouTube #UWCL #UWCLfinal pic.twitter.com/4AT9oxoHlM — DAZN DE (@DAZN_DE) May 21, 2022

Hier gibt es zunächst schlechte Nachrichten, denn kein Free-TV-Sender wird das Endspiel zeigen. Lediglich der Streamingdienst DAZN wird das Spiel auf einem seiner beiden linearen Sender live übertragen. DAZN 1 zeigt ab 18.50 Uhr Bilder aus Turin.

DAZN 1 ist jedoch kein frei empfangbarer Sender und lediglich über Vodafone und Sky empfangbar.

FC Barcelona vs. Olympique Lyon: Der LIVE-STREAM zum Finale der UEFA Women's Champions League

DAZN ist auch für eine Übertragung von Barca gegen Olympique Lyon via LIVE-STREAM verantwortlich. Hier gibt es für interessierte Fans sogar zwei Optionen:

Barca vs. OL: Das CL-Finale der Frauen heute live auf YouTube

Die für die meisten Fans spannendere Möglichkeit, Barca gegen Olympique Lyon im Champions-League-Finale der Frauen zu sehen, ist der kostenlose LIVE-STREAM von DAZN.

Auf dem Kanal 'DAZN UEFA Women's Champions League' wurden schon die gesamte Saison über viele Spiele des Wettbewerbs live übertragen.

Für eine kostenlose Übertragung der Partie einfach DIESEM LINK folgen!

Barcelona gegen Lyon im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN bietet die Übertragung der Partie natürlich auch auf seiner Plattform an. Für die Streams dort benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Der Dienst kostet monatlich 29,99 Euro. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, zahlt 24,99 Euro monatlich. Wer sich für ein Jahr bindet und im Voraus bezahlt, spart mit 274,99 Euro noch etwas mehr.

Hier könnt Ihr euch direkt bei DAZN anmelden!

FC Barcelona vs. Olympique Lyon: Aufstellungen

Aufstellung Barca:

Paños - Torrejón, Paredes, Mapi León, Rolfö - Guijarro, Bonmatí, Putellas - Graham Hansen, Hermoso, Mariona

Aufstellung OL:

Endler - Carpenter, Renard, Mbock Bathy, Bacha - Henry, Horan, Macário - Cascarino, Hegerberg, Malard

FC Barcelona vs. Olympique Lyon: Der SID-Vorbericht

Finale der Königinnen: Putellas und Hegerberg kämpfen um Europas Thron

Barca gegen Lyon: Das Endspiel um Europas Krone ist auch der Showdown zweier Weltfußballerinnen. Alexia Putellas hat mit Ada Hegerberg und Co. noch eine Rechnung offen.

Eine Champions-League-Saison der Rekorde endet mit dem Showdown der Königinnen: Weltfußballerin Alexia Putellas will den heißbegehrten Henkelpott mit dem FC Barcelona verteidigen, Starstürmerin Ada Hegerberg hat mit Rekordsieger Olympique Lyon die märchenhafte Rückkehr auf Europas Thron im Visier.

Nicht weniger als "eines der größten Spiele der Fußball-Geschichte" erwartet Hegerberg, Ballon d'Or-Gewinnerin von 2018, im Finale am Samstag (19.00 Uhr/DAZN) im Stadion von Juventus Turin. Barcelona ist seit dem Vorjahrestriumph als Mannschaft der Stunde favorisiert, der siebenmalige Titelträger Lyon aber hat den Wettbewerb zuvor ein Jahrzehnt lang dominiert.

So ist es auch die Neuauflage des Endspiels von 2019, als Hegerberg Lyon per Dreierpack zum 4:1-Sieg führte. Für den schlafenden Riesen Barca war die klare Niederlage das Erweckungserlebnis. "Ich empfinde heute eine Hassliebe für dieses Endspiel", erklärte Kapitänin Putellas. Es schmerzte fürchterlich, öffnete zugleich die Augen für den Weg an die Spitze.

Mittlerweile reihen Putellas und Co. mit Ballbesitz-Fußball wie von einem anderen Stern Titel an Titel. Im Halbfinal-Hinspiel fertigten sie den VfL Wolfsburg mit 5:1 ab, das zu verkraftende 0:2 im Rückspiel war der erste Dämpfer nach 45 gewonnenen Pflichtspielen in Serie.

Auf dem Weg zur erneuten spanischen Meisterschaft gelang mit 30 Siegen in 30 Spielen (159:11 Tore) die perfekte Saison. All das hat eine Welle der Euphorie ausgelöst - im Camp Nou sorgten in der K.o.-Runde der Champions League erst 91.553 und dann 91.648 Fans für Weltrekorde im Frauenfußball.

Die Reform der Königinnenklasse darf angesichts solcher Zahlen als gelungen bezeichnet werden. Erstmals mit Gruppenphase und kompletter Live-Übertragung, dazu viele Spiele in den großen Männer-Arenen – die Gesamtzuschauerzahl in den Stadien übertraf eine halbe Million. Fast 56 Millionen Streams bzw. Views wertete DAZN als "erfolgreiche Bilanz". Ein Spektakel zum Schlussakt wäre der krönende Abschluss.

Die Champions-League-Rekordtorjägerin Hegerberg (58 Treffer in 59 Spielen), erst seit Oktober nach 21-monatiger Verletzungspause zurück, kann das Comeback auf der Finalbühne kaum erwarten. "Ich möchte den Moment genießen, nach allem, was ich durchgemacht habe. Ich fühle mich wirklich wie ein kleines Kind", sagte die 26-jährige Norwegerin: "Es geht darum, das alles aufzusaugen."

Pechvogel Dzsenifer Marozsan dagegen ist zum Zuschauen verdammt. Die Nationalspielerin in Diensten von Lyon befindet sich nach einem Kreuzbandriss Mitte April erst am Anfang ihrer Rehabilitation. Die Bundesliga mischt in der kommenden Saison erst wieder international mit, wenn Meister VfL Wolfsburg, Bayern München und Eintracht Frankfurt ins Rennen gehen.

FC Barcelona vs. Olympique Lyon: Die Aufstellungen

Sobald beide Trainer ihre Startaufstellungen bekanntgegeben haben, findet Ihr sie hier!