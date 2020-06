FC Barcelona: Nelson Semedo verstößt gegen Corona-Protokoll von LaLiga

Der spanische Meister hat sich am Donnerstag ohne Nelson Semedo auf den Saison-Restart vorbereitet. Wie der Verein am Donnerstag auf Twitter mitteilte, fehlte der 26-Jährige aufgrund eines Verstoßes gegen das Liga-Protokoll.

Laut der spanischen Zeitung Marca war Semedo auf einer Geburtstagsfeier gewesen, bei der die aufgrund der Corona-Pandemie begrenzte Personenanzahl überschritten worden war.

Auf dem von der Marca veröffentlichten Foto sind die Gäste außerdem ohne Abstand und Masken zu sehen.

Training session with available first team players. N. Semedo did not train as per protocol established by La Liga. pic.twitter.com/Fl3iaLODFu