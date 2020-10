Olympique Lyon setzt FC Barcelona im Poker um Memphis Depay eine Deadline

Memphis Depay gilt als Wunschspieler von Ronald Koeman beim FC Barcelona. Für einen Transfer läuft den Katalanen aber die Zeit davon.

hat dem in Person von Präsident Jean-Michel Aulas eine Frist bis Freitag gesetzt, sollten die Katalanen Offensivspieler Memphis Depay noch in diesem Transferfenster verpflichten wollen.

"Wir könnten in den kommenden zwei Tagen noch zwei Spieler verlieren", sagte Aulas bei der Vorstellung von Neuzugang Lucas Paqueta von Milan am Mittwoch. "Nach Freitag wird es keine Abgänge mehr geben", fügte er an.

OL: Depay, Aouar und Reine-Adelaide könnten wechseln

Neben Depay werden auch Houssem Aouar und Jeff Reine-Adelaide beim Champions-League-Halbfinalisten mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Depay gilt als Wunschspieler von Barcas neuem Trainer Ronald Koeman, der bereits als Bondscoach mit dem Niederländer zusammengearbeitet hat. Mit Luis Suarez ( ) haben die Blaugrana eine jahrelange Stütze in der Offensive vor Kurzem ziehen lassen.