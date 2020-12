FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der Champions League: Barca empfängt Juve. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Am letzten Spieltag der Gruppenphase trifft der auf . Die Partie wird um 21 Uhr im Camp Nou angepfiffen.

Barcelona und Juventus sind zwar beide schon sicher ins Achtelfinale der eingezogen, doch diese Partie darf sich kein Fußballfan entgehen lassen. Lionel Messi spielt gegen Christiano Ronaldo, zwei der besten Fußballer aller Zeiten stehen sich also gegenüber. Das Hinspiel konnte Barca mit 2:0 gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Dienstag, 8. Dezember 2020

: Dienstag, 8. Dezember 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Camp Nou

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Jedes Spiel der Königsklasse wird in dieser Saison live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Rechteinhaber sind der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Sky zeigt die beiden deutschen Top-Spiele als Einzelspiel und alle anderen Spiele in der Konferenz. DAZN wird jede Partie – bis auf die angesprochenen deutschen – als Einzelspiel im Stream übertragen. Leider gibt es die CL in diesem Jahr nicht im Free-TV zu sehen.

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN zeigt Barca gegen Juve heute als Einzelspiel live im LIVE-STREAM. Um 20.45 Uhr geht DAZN auf Sendung, Ihr bekommt die vollen 90 Minuten zu sehen! Über diesen Link werdet Ihr direkt zum Stream weitergeleitet. Wer Neukunde bei DAZN ist, der kann das Spiel sogar kostenlos sehen, denn die ersten 30 Tage des DAZN-Abos sind geschenkt!

Achtung: Die Übertragung wird nur in und Österreich, aber nicht in der empfangbar sein.

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Die DAZN-App gibt es überall als Download, und sie ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder den Amazon Fire-TV-Stick. Wer einen Smart-TV besitzt, kann die Champions League natürlich auch über diesen verfolgen.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring wird die Champions-League-Konferenz ab 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 für Euch übertragen. Michael Leopold wird die Sendung moderieren, als Experten sind heute Dietmar Hamann und Erik Meijer zu Gast. Wer sich für ein Abo von Sky interessiert, der wird über diesen Link zur Homepage von Sky weitergeleitet.

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Ihr könnt die Sky-Konferenz mit Barca gegen Juve auch im LIVE-STREAM verfolgen, und zwar über Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps findet Ihr in allen bekannten Downloadportalen. Sky Go ist die App, über die Ihr automatisch als Sky-Abonnent verfügt. Wer noch kein Kunde bei Sky ist beziehungsweise keinen Sky-Receiver besitzt, der kann die Konferenz über Sky Ticket verfolgen. Sky Ticket könnt Ihr für mindestens einen Monat abonnieren und, je nach Paket, das volle Sportprogramm von Sky schauen. Hier gibt’s weitere Infos zu Sky Ticket.

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, die Champions League zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal. In Sekundenschnelle bekommt Ihr Updates zum Spiel aus Barcelona und zur gesamten Königsklasse – schaut mal vorbei!

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich die Highlights oder das gesamte Spiel im Re-Live auf DAZN anschauen!

Aktuell wird auf DAZN neben der Champions League auch die übertragen, dort bekommt Ihr unter anderem die Spiele der TSG und von Bayer 04 Leverkusen zu sehen. All dies ist auch im Gratismonat von DAZN enthalten. Nachdem dieser abgelaufen ist, kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Barcelona bisher 14 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Juventus Turin 5 Siege 5 4 Remis 4 17 Tore 14 885,2 Mio. Euro Marktwert 708,5 Mio. Euro Lionel Messi (100 Mio. Euro) wertvollster Spieler Paulo Dybala (80 Mio. Euro)

FC Barcelona gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick