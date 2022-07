De Jong will Barca offenbar nicht verlassen. Der Klub greift zu härteren Maßnahmen und will ihn zu Hause lassen.

Der FC Barcelona spielt offenbar ernsthaft mit dem Gedanken, Frenkie de Jong von der anstehenden USA-Reise auszuschließen. So soll der 25-Jährige angeblich zu einem Wechsel gezwungen werden.

Das geht aus einem Bericht der spanischen Sport hervor. Demnach möchte Barca ein "eindeutiges Signal" an den niederländischen Mittelfeldspieler senden, dass er die Katalanen verlassen soll.

Am Donnerstag sickerte durch, dass Barcelona und Manchester United eine Einigung über einen De-Jong-Transfer erzielt hätten. Die Ablösesumme soll sich auf 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen belaufen, der Gesamtwert des Deals könnte 85 Millionen Euro betragen. Barca benötigt die Einnahmen, um andere Neuzugänge wie Robert Lewandowski vom FC Bayern zu holen.

De Jong will beim FC Barcelona bleiben

Das Problem: Wie unter anderem Sport und die Daily Mail berichten, weigere sich de Jong, sich United anzuschließen. Stattdessen wolle er in Barcelona bleiben. Sein Berater soll den Vertretern des Premier-League-Klubs sogar mitgeteilt haben, dass sie ihre Zeit verschwenden.

De Jongs bisheriger Arbeitgeber reist am Samstag Richtung Nordamerika ab. In den USA sind vier Testspiele gegen Inter Miami, New York Red Bulls, Juventus und Real Madrid geplant.