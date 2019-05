FC Barcelona vs. FC Valencia: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen und Co - das Copa-del-Rey-Finale

In Spanien kommt es zum Pokalfinale zwischen dem FC Barcelona und dem FC Valencia. Goal liefert alle Infos zur LIVE-Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Für den ist es am Samstagabend die große Chance, das Double in zu holen. Die Katalanen treffen im Finale der auf den . Austragungsort ist Sevilla, der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde hat eine gute Saison gespielt, die mit dem zweiten Meistertitel in Folge ihre Krönung fand. In der dagegen ereilte Lionel Messi und Co. das Aus gegen den , obwohl man das Hinspiel mit 3:0 gewann. Das Rückspiel an der Anfield Road war ein Spektakel (4:0 für die Reds) - mit dem bitteren Ende für Barca. Nun wollen die Blaugrana nach dem Halbfinalerfolg über Real Madrid das Endspiel zu ihren Gunsten biegen. Den Katalanen fehlen aber verletzungsbedingt gleich mehrere Stars: Marc-Andre ter Stegen, Philippe Coutinho und Luis Suarez.

Gegner Valencia hat ebenfalls eine mehr als ordentliche Runde gespielt. In der Liga landete man auf Platz vier und qualifizierte sich somit für die Königsklasse. In der ließ man ebenfalls aufhorchen, denn dort scheiterte das Team von Marcellino Garcia erst im Semifinale am FC Arsenal. Nun geht man ins Endspiel von Sevilla, wo der Gegner aus Katalonien natürlich favorisiert ist.

Der FC Barcelona und der FC Valencia treffen in Finale der Copa del Rey aufeinander: Goal verrät, wo das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM läuft. Zudem gibt es hier die Aufstellungen, sobald bekannt.

FC Barcelona vs. FC Valencia: Das Duell im Überblick

Duell FC Barcelona vs. FC Valencia Datum Samstag, 25. Mai 2019 | 20.30 Uhr Ort Estadio Benito Villamarin, Sevilla (Spanien) Zuschauer 60.720 Plätze

FC Barcelona vs. FC Valencia heute live im TV sehen: Geht das?

Die spanische Liga bzw. auch der spanische Pokal (Copa del Rey) sind in nicht im Fernsehen zu sehen. Das liegt daran, dass keiner der Sportsender die Rechte an der europäischen Top-Liga hält. Deswegen läuft auch Barcelona vs. FC Valencia heute nicht live im TV.

Neben dem Free-TV sind auch keine Pay-TV-Sender (Sky oder MagentaSport) im Bilde, wenn die beiden spanischen Top-Klubs um die begehrte Copa-del-Rey-Trophäe fighten.

Als Alternative haben wir eine lohnenswerte Option für Euch parat: Die Copa del Rey ist ebenso wie die Primera Division ein Teil des Programmes vom Ismaninger Streamingdienst DAZN. Das bedeutet für alle in Deutschland sesshaften Fans der spanischen Liga bzw. des Pokals, dass FC Barcelona vs. FC Valencia heute live im Stream zu sehen ist.

Im kommenden Abschnitt erfahrt Ihr, was Ihr tun müsst, um live und in voller Länge mit in Sevilla zu sein, wo das Finale der Copa del Rey ausgetragen wird.

FC Barcelona vs. FC Valencia heute im LIVE-STREAM sehen: Das Finale der Copa del Rey

Wir haben es bereits im ersten Abschnitt dieses Artikels verraten: FC Barcelona vs. FC Valencia wird heute im LIVE-STREAM von DAZN übertragen. Das liegt daran, dass der Streamingkanal sich die Rechte an der höchsten spanischen Spielklasse und auch dem Pokalwettbewerb gesichert hat.

Bedeutet im Umkehrschluss, dass die ganze Saison 2018/19 in live und exklusiv bei DAZN gezeigt wurde. Nun ist das Endspiel der Copa del Rey dran:

Barca vs. Valencia geht am Samstagabend um 20.50 Uhr live im Stream on Air. Dabei wartet DAZN mit folgender personeller Besetzung auf:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Benny Lauth

Die einzige Voraussetzung für den LIVE-STREAM von DAZN ist, dass Ihr als Mitglied beim Streamingdienst angemeldet sein müsst. Nach einem kostenlosen Probemonat (den DAZN jedem Neukunden gewährt) fallen ab Monat zwei regelmäßig 9,99 Euro an. Kündigen geht immer.

FC Barcelona vs. FC Valencia live via DAZN-App sehen: Die Links zum Download

FC Barcelona vs. FC Valencia: Die Highlights auf DAZN

Natürlich kann es passieren, dass Ihr das Finale der Copa del Rey verpasst. Beispielsweise, weil zeitgleich das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig stattfindet.

Habt Ihr also keine Chance, Barca vs. Valencia heute live im TV bzw. live im Stream zu sehen, dann könnt Ihr Euch alternativ nach Abpfiff die Highlights ansehen. Bei DAZN können die besten Szenen angeschaut werden. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Das Endspiel der Copa del Rey zwischen Barcelona und dem Valencia CF wird spätestens um 20 Uhr mit noch mehr Spannung erwartet, denn dann erscheinen hier die Aufstellungen.

FC Barcelona vs. FC Valencia: Die Bilanz

FC BARCELONA (bislang wettbewerbsübergreifend 175 Duelle) FC VALENCIA 85 Siege 46 44 Unentschieden 44 46 Niederlagen 85 327 Tore 249

FC Barcelona vs. FC Valencia: Die Copa del Rey live im Ticker verfolgen

Samstagabend, Ihr seid unterwegs und könnt Barcelona vs. FC Valencia heute nicht live im TV bzw. im LIVE-STREAM sehen? Dann habt Ihr natürlich eine Option, wie Ihr keine Sekunde verpasst.

Der LIVE-TICKER von Goal liefert Euch alle relevanten Informationen rund um die Begegnung und begleitet Euch durch die vollen 90 Minuten in Sevilla. Rund 30 Minuten vor dem Anpfiff zwischen Barca und Los Che wird der Ticker mit den Vorberichten starten. Sobald der Ball rollt, gibt es live alle Tore, Vorlagen, Gelbe Karten, Platzverweise und Wechsel geliefert und - natürlich - alle wichtigen Szenen ausführlich beschrieben. Am Ende wisst Ihr dann, wer der neue Copa-del-Rey-Sieger ist.

Der große Vorteil: Das LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch völlig kostenlos.

