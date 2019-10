FC Barcelona vs. FC Sevilla: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung

In der höchsten spanischen Spielklasse hat der FC Barcelona den FC Sevilla zu Gast. Goal liefert alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Der hat am Sonntagabend den zu Gast. Im Duell der spanischen Primera Division geht es darum, den Anschluss nach oben zu halten. Anstoß ist um 21 Uhr.

Die Katalanen tun sich in der noch jungen Saison ungemein schwer, in die Gänge zu kommen. In der Liga musste man schon zwei Niederlagen hinnehmen, am Mittwoch mühte man sich gegen zu einem 2:1-Sieg. Lionel Messi und Co. müssen einen Gang zulegen, will man gegen den FC Sevilla gewinnen.

Denn die Andalusier sind ein ernstzunehmender Konkurrent in , wenn es um die vorderen Plätze geht. Nach sieben Spieltagen steht das Team von Julen Lopetegui mit genauso vielen Punkten wie Barca (13) auf Rang sechs.

FC Barcelona vs. FC Sevilla heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Spiels in Barcelona. Außerdem gibt es gegen 20 Uhr die Mannschaftsaufstellungen.

FC Barcelona vs. FC Sevilla: Das Top-Spiel in LaLiga

Duell FC Barcelona vs. FC Sevilla Datum Sonntag, 6. Oktober 2019 | 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Zuschauer 99.354 Plätze

FC Barcelona vs. FC Sevilla heute live im TV sehen - geht das?

Die spanische Liga live im deutschen Fernsehen? Das gibt es leider nicht und hat auch Auswirkungen auf die Partie des FC Barcelona gegen den FC Sevilla. Die Begegnung läuft heute Abend nicht live im TV.

Grund dafür ist, dass kein deutscher Sender sich die TV-Rechte an der höchsten spanischen Spielklasse gesichert hat. Doch ist die Begegnung dafür in voller Länge im Pay-TV, beispielsweise bei Sky, zu sehen?

FC Barcelona vs. FC Sevilla im Pay-TV sehen - geht das?

Die Antwort auf diese Frage fällt leider auch negativ aus: Barca vs. Sevilla kommt aucht nicht live im Bezahlfernsehen. Hier gilt dasselbe wie oben: Die Rechte liegen nicht bei Sky, Magenta Sport oder anderen TV-Sendern.

Die einzige Möglichkeit, wie Ihr die vollen 90 Minuten der Begegnung aus dem Camp Nou anschauen könnt, ist ein LIVE-STREAM. Im folgenden Abschnitt erfahrt Ihr, wie die Partie damit live übertragen wird.

FC Barcelona vs. FC Sevilla heute im LIVE-STREAM sehen

Live im Stream, so kommt die Begegnung FC Barcelona vs. FC Sevilla heute im Netz. DAZN ist der Streamingdienst, der die ganze Begegnung auf seiner Plattform ausstrahlt - und das auch noch kostenlos.

Ihr könnt das Spiel kostenfrei anschauen, weil der Kanal Euch einen Gratismonat schenkt. Um den Stream öffnen zu können, müsst Ihr Euch zuvor anmelden und ein Abo abschließen. Der Gratismonat hilft dabei!

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, benötigt ihr lediglich einen Account bei DAZN. Dieser kostet 11,99 Euro pro Monat (mit dem Jahresabo bleibt ihr beim Zehner pro Monat, dieses kostet 119,99 Euro) und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos.

Moderiert wird die Partie von Guido Hüsgen und Experte Sebastian Kneißl. Den Kommentar der Partie übernimmt Jan Platte.

Übrigens: Neben LaLiga zeigt DAZN unter anderen auch 40 Spiele der , die und die . Außerdem bietet der Streamingdienst ein breites Angebot an weiteren Spitzensport-Events.

FC Barcelona vs. FC Sevilla: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen des FC Barcelona und von Sevilla werden gegen 20 Uhr bekanntgegeben. Dann findet Ihr sie auch hier.

FC Barcelona vs. FC Sevilla: Der LIVE-TICKER zum heutigen Spiel

Natürlich kann es sein, dass Ihr am Sonntagabend verhindert seid und deswegen die vollen 90 Minuten von Barca vs. Sevilla nicht im LIVE-STREAM von DAZN anschauen könnt. Dann solltet Ihr eine Alternative suchen, hört Ihr auf uns, dann empfehlen wir den LIVE-TICKER von Goal zu Barcelona vs. FC Sevilla.

Rund 30 Minuten vor Anpfiff im Camp Nou erfahrt Ihr, wie die beiden Teams auflaufen, denn dann beginnen auch die Vorberichte zum Spiel. Mit dem Anpfiff beginnt dann eine intensive und detaillierte Berichterstattung zur Begegnung.

Ihr erfahrt, wann ein Treffer fällt, wer verwarnt, ausgewechselt oder gefoult wird, und, und, und. Natürlich ist der LIVE-TICKER kostenlos.

FC Barcelona vs. FC Sevilla: Der direkte Vergleich