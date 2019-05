FC Barcelona vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - die Champions-League-Übertragung

Der FC Barcelona empfängt den FC Liverpool im Halbfinale der Champions League. Goal verrät, wo und ob das Spiel im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Der und der sind die beiden Top-Favoriten unter den noch verbliebenen vier Teams der UEFA . Das Halbfinale zwischen beiden Mannschaften überlebt aber nur einer. Das Hinspiel im Camp Nou steigt am Mittwochabend um 21 Uhr.

Der FC Barcelona hat in der bisherigen Champions-League-Saison jede Hürde mit Bravour gemeistert. In der Gruppenphase setzte man sich als Tabellenführer durch, im Achtel- bzw. dem Viertelfinale ließen Messi und Co. Olympique Lyon und Manchester United keine Chance. Mit den Reds wartet nun jedoch ein anderes Kaliber auf das Team von Ernesto Valverde. Im Hinspiel im eigenen Stadion will der DESIGNIERTE spanische Meister den Grundstein für den Finaleinzug legen.

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp waren letztes Jahr bereits im Finale, als man Real Madrid mit 1:3 unterlag. Mohamed Salah, Sadio Mane wollen deshalb in diesem Jahr den Traum vom Henkelpott wahrwerden lassen und sich dabei auch von Barca nicht aufhalten lassen. In den vergangenen beiden K.o.-Runden ließen die Reds dem FC Bayern München und dem FC Porto keine Chance.

Das Rückspiel zwischen Barcelona und Liverpool findet dann am Dienstag, den 7. Mai, an der Anfield Road statt.

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Das Champions-League-Halbfinale auf einen Blick

Duell FC Barcelona - FC Liverpool Datum Mittwoch, 1. Mai | 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona ( ) Zuschauer 99.354

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Alternativ zur TV-Übertragung bei Sky kann die Partie FC Barcelona vs. FC Liverpool heute auch live im Stream angesehen werden. Dabei gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, die wir Euch der Reihe nach vorstellen.

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Fans der UEFA Champions League, Fans der Reds und der Blaugrana aufgepasst: Die Begegnung FC Barcelona vs. FC Liverpool wird am Mittwochabend live im Stream bei DAZN gezeigt / übertragen.

Das liegt daran, da ab dem Halbfinale eine neue Rechtelage zwischen Sky und DAZN ausgemacht ist: Beide Kanäle dürfen die Begegnung übertragen.

Beim Ismaninger Streamingdienst geht es ab 20.45 Uhr los mit den Vorberichten. Alex Schlüter moderiert die Sendung an und wird dabei von Experte Ralph Gunesch tatkräftig unterstützt, Jan Platte kommentiert dann gemeinsam mit Sebastian Kneißl ab 21 Uhr die Begegnung.

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Da Sky einer der beiden primären Rechteinhaber für die UEFA Champions League ist, läuft Barca vs. Liverpool auch dort in den Online-Angeboten des Pay-TV-Senders.

Bei Sky Go könnt Ihr die Partie heute ab 20.55 Uhr live und in voller Länge im Stream sehen, wobei die Übertragung deckungsgleich mit der im regulären TV ist. Heißt: Gleiche Moderatoren, gleiche Experten - derselbe Kommentator.

Um Zugriff auf Sky Go zu erhalten, muss man über eine Mitgliedschaft bei Sky verfolgen. Ist diese eingerichtet, dann erhält jeder Kunde eine Zugangsnummer und eine PIN zum Portal und kann dort dann Fußball im LIVE-STREAM genießen.

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute live im Stream bei Sky Ticket

Alternativ zu Sky Go hat Sky ein zweites Eisen im Feuer, mit dem man sich jedoch eine langfristige Mitgliedschaft beim Unterföhringer Unternehmen spart. Mit Sky Ticket, das aktuell für 9,99 Euro im Monat zu haben ist, erhält man einen vorübergehenden Zugang zum LIVE-STREAM. Im Anschluss kostet Sky Ticket für das Sport-Angebot monatlich 29,99 Euro.

Auch hier gilt: Der LIVE-STREAM zu Barca vs. Liverpool ist identisch zu dem bei Sky im TV und Sky Go.

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute live im TV sehen: So geht's

Das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool ist der Kracher im Halbfinale der UEFA Champions League. Allerdings gibt es in nur eine einzige Möglichkeit, die Begegnung live im TV zu sehen. Welche, das erfahrt Ihr jetzt!

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute live im TV bei Sky sehen

Im deutschen Fernsehen ist die Übertragung von Sky die einzige Option, wie Barcelona vs. Liverpool live im TV gezeigt / übertragen wird. Bei Sky läuft die Begegnung exklusiv im deutschen Fernsehen.

Sky Sport 1 (HD) ist an diesem Mittwoch Euer Kanal, wenn Ihr das Duell der Giganten auf Eurem TV-Bildschirm sehen wollt.

Ab 19.30 Uhr meldet sich das Team von Sky auf die Begegnung ein: Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer sind die Protagonisten, die Euch die Ausgangslage näherbringen werden.

Gegen 20.55 Uhr schaltet der Sender dann nach Barcelona ins Camp Nou, wo Wolff-Christoph Fuss als Kommentator wartet.

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute live im Free-TV sehen: Klappt das?

ARD, ZDF, Sat1 oder RTL? Nein, kein deutscher Free-TV-Sender hat die Champions League in seinen Rechten drinstehen. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Begegnung Barcelona vs. Liverpool heute nicht live im Free-TV zu sehen ist.

Folglich benötigt man eine Mitgliedschaft bei Sky, um die Begegnung Barcelona vs. Liverpool in voller Länge im TV miterleben zu können.

Das ist die Aufstellung des FC Barcelona:

ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho

Drei Änderungen bei Barcelona im Vergleich zum 1-0 gegen Levante am vergangenen Samstag: Sergi Roberto, Busquets und Messi spielen für Semedo, Arthur und Dembele (alle auf der Bank).

Mit dieser Aufstellung geht der FC Liverpool in die Partie:

Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum, Keita - Salah, Mane

Bank: Mignolet, Lovren, Firmino, Henderson, Alexander-Arnold, Origi

FC Barcelona vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Lust, Barcelona vs. Liverpool heute live im TV oder im LIVE-STREAM anzusehen? Dann passt der LIVE-TICKER von Goal zu Barca vs. Liverpool perfekt in Euer Beuteschema.

Die Vorberichterstattung beginnt dort bereits 40 Minuten vor dem Anpfiff. Um 21 Uhr geht's dann los mit dem Spiel. Von hier ab dürft Ihr Euch dann auf spannende Schilderungen freuen - Tore, Großchancen, Karten, Wechsel und vieles mehr.

FC Barcelona vs. FC Liverpool: So laufen die Highlights

Nach dem Schlusspfiff von FC Barcelona vs. Liverpool wollt Ihr so schnell es nur geht die besten Szenen der Partie sehen? Dann solltet Ihr DAZN einschalten und dort die Highlights der Begegnung streamen.

Denn nur rund 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr das auf dem Portal tun. Mit dem Gratismonat, der Euch 30 Test-Tage gewährt, geht das sogar kostenlos.

Neben den Highlights der Champions League hat der Sender auch noch die Highlights der 1. und 2. , die und zahlreiche europäische Top-Ligen im Repertoire.

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Der Direktvergleich zwischen beiden Teams

FC BARCELONA (wettbewerbsübergreifend acht Spiele) FC LIVERPOOL 2 Siege 3 3 Remis 3 3 Niederlagen 2 6 Erzielte Tore 6

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Barcelona gewann mehr Champions-League-Spiele gegen englische Teams (27) als jede andere Mannschaft gegen ein bestimmtes Land in diesem Wettbewerb.

Liverpool verlor im Europapokal keines seiner vier Auswärtsspiele beim FC Barcelona (zwei Siege, zwei Remis) – bei keinem anderen Team traten die Reds im Europapokal häufiger an und blieben unbesiegt (ebenfalls viermal beim ).

Liverpool ist das einzige englische Team, das jemals im Europapokal beim FC Barcelona gewann – und das gleich zweimal: 1975/76 im UEFA-Cup (1:0) und 2006/07 in der Champions League (2:1).

Barcelona kam im wichtigsten europäischen Wettbewerb nur in eines von vier Halbfinals gegen englische Teams weiter (2008/09 gegen Chelsea, anschließend Finalsieg gegen ) – 1974/75 gegen , 2007/08 gegen Manchester United und 2011/12 gegen Chelsea kam jeweils das Aus.

Liverpool kam im wichtigsten europäischen Wettbewerb nur in zwei von zehn Halbfinals nicht weiter: 1964/65 gegen und 2007/08 gegen Chelsea.

Barcelona ist seit 31 Heimspielen in der Champions League unbesiegt (28 Siege, 3 Remis), das ist Rekord in diesem Wettbewerb. In diesen 31 Heimspielen kassierten die Katalanen insgesamt nur 15 Gegentore und nie mehr als eines pro Spiel.

Barcelonas nächstes Champions-League-Tor ist ihr 500. in diesem Wettbewerb, bisher knackte nur (551) diese Marke.

Liverpool gewann in der Champions League seine letzten beiden Auswärtsspiele – drei Auswärtssiege in Serie gelangen den Reds im wichtigsten europäischen Wettbewerb zuletzt zwischen September 1983 und September 1984 (damals fünf in Folge).

Barcelonas Lionel Messi schoss in 32 Champions-League-Spielen gegen englische Teams 24 Tore, allerdings blieb der Argentinier in beiden CL-Spielen gegen Liverpool ohne Treffer.

Nur Steven Gerrard (21) erzielte im Pokal der Landesmeister bzw. der Champions League mehr Tore für Liverpool als das aktuelle Trio Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino (jeweils 14).

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Das letzte Duell

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und den Reds gab es im Sommer 2016 beim ICC, dem Sommervorbereitungsturnier der Top-Klubs.

Zur Überraschung aller setzte sich das Team von Jürgen Klopp gegen die Katalanen glatt mit 4:0 durch.

Tore: 0:1 Mane (15.), 0:2 Mascherano (Eigentor, 47.), 0:3 Origi (48.), 0:4 Grujic (90.+3)