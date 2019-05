FC Barcelona vs. FC Liverpool kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Der Gratismonat macht's möglich

Am Mittwochabend könnt Ihr das Spiel FC Barcelona vs. FC Liverpool live bei DAZN sehen. Wir verraten Euch, wie das mit dem Gratismonat funktioniert.

Es ist das verfrühte Endspiel in der UEFA : Bereits im Halbfinale müssen der und der gegeneinander ran. Im Hinspiel ist das Camp Nou am Mittwochabend (21 Uhr) der Schauplatz der Ereignisse.

Der FC Barcelona geht als frischgebackener spanischer Meister in die Halbfinalduelle mit dem englischen Vertreter. Am Wochenende siegte Barca dank Lionel Messi mit 1:0 gegen UD Levante und machte damit die Titelverteidigung perfekt. Nun will man sich den langersehnten Traum vom Titel in der Champions League erfüllen. Der letzte Triumph gelang Messi und Co. im Jahr 2015, ehe die Siegesserie von Konkurrent begann.

Jürgen Klopp ist noch bei zwei großen Titeln im Rennen: In der Premier League muss das Team um die Superstars Sadio Mane und Mohamed Salah jedoch auf einen Patzer von hoffen, das zwei Spieltage vor Schluss einen Punkt vor den Reds weilt. In der Champions League hat man mit den Katalanen natürlich das ganz große Los gezogen, dennoch ist man auch an der Anfield Road siegessicher. Die Reds wollen erneut ins Finale und diesmal den Henkelpott in die Höhe stemmen.

FC Barcelona vs. FC Liverpool kostenlos im LIVESTREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Halbfinales bei DAZN. Wie die Übertragung der UEFA Champions League generell strukturiert ist, erfahrt Ihr in diesem separaten Artikel auf unserer Seite.

FC Barcelona vs. FC Liverpool kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: So funktioniert der Gratismonat

FC Barcelona vs. FC Liverpool, Champions League, Halbfinale im LIVESTREAM bei DAZN anschauen. Das funktioniert in jedem Fall, denn der Streamingdienst aus dem Norden Münchens zeigt die Begegnung ab 20.45 Uhr live auf seiner Plattform.

Das Allerbeste? Ihr könnt den Kracher der Königsklasse kostenlos live im Stream anschauen, weil der Dienst jedem seiner Neukunden einen Gratismonat schenkt, sofern man sich an diesem Abend beim Ismaninger Dienst registriert.

Entscheidet Ihr Euch am Mittwoch spontan dazu, die Champions League live anschauen zu wollen, dann ist DAZN der einzige Dienst, bei dem das ganz ohne Kosten möglich ist. Denn: Seid Ihr noch nicht Kunde beim Streamingportal, könnt Ihr Euch ganz einfach anmelden und mit dem Gratismonat, der jedem neuen Kunden gewährt wird, Barca vs. Liverpool im LIVESTREAM sehen.

Natürlich zeigt der Sender nicht nur die Champions League, was bedeutet, dass Ihr mit dem Gratismonat noch vieles mehr anschauen könnt. Alle Events, die in der Woche zu sehen sind, könnt Ihr im vielfältigen LIVESTREAM-Programm von DAZN nachlesen.

FC Barcelona vs. FC Liverpool kostenlos bei DAZN sehen: Die komplette Champions League im LIVESTREAM sehen

Kleiner Spoiler: Der Gratismonat befugt Euch, den spannenden Liga-Endspurt der Premier League, Halbfinale und Finale der UEFA und das Endspiel der Champions League anzusehen!

Ist die Testphase vorbei, dann kann für nur 9,99 Euro/Monat weiter europäische Spitzenfußball live angeschaut werden. Aber nicht nur das: Events aus Tennis, Darts, Handball, der NBA, der NFL, Baseball, usw. sind ebenfalls beim Dienst zu sehen.

Bezahlen für den LIVESTREAM bei DAZN geht ohne Aufwand, denn mit PayPal und sämtlichen anderen gängigen Zahlungsmethoden ist der Kanal hier sehr gut aufgestellt.

Ihr merkt inmitten des Gratismonats, dass Euch die LIVESTREAMS auf DAZN doch nicht so gefallen? Das ist überhaupt kein Problem, ihr müsst lediglich die Mitgliedschaft vor Ablauf Eures Probemonats kündigen. Das geht ganz einfach und unkompliziert.

FC Barcelona vs. FC Liverpool kostenlos im LIVESTREAM auf Smartphone und Tablet sehen: Die kostenlose App von DAZN

Wenn der FC Barcelona den FC Liverpool zu Gast hat, dann ist der Unterföhringer Streamingdienst DAZN live im Stream mit von der Partie. Ihr müsst nicht viel tun, um die Begegnung heute anzusehen.

Denn mit dem Gratismonat ist die wichtigste Voraussetzung schon gegeben - keine Kosten für Euch.

Grundlegende Relevanz besitzt jedoch das Gerät, auf dem Ihr Barca vs. Liverpool kostenlos im LIVE-STREAM sehen wollt: Laptop, Amazon Fire TV-Stick , Playstation 4 , Smartphone, Tablet mit Android ( Google Play Store ), PC oder ein Gerät von Apple ( App-Store ) - DAZN ist mit nahezu allen technischen Geräten kopplungsfähig.

Solange Ihr mit dem Internet verbunden seid, funktioniert der Stream auf DAZN auch. Die jeweilige App könnt Ihr downloaden, wenn Ihr dem Link folgt. Auf dem Laptop oder dem PC könnt Ihr die Seite von DAZN auch ganz einfach und ohne Schnörkel öffnen.