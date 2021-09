Darum zeigen / übertragen DAZN und Sky heute nicht FC Barcelona vs. FC Bayern München

Der FC Bayern München trifft zum Auftakt der Champions League heute auf den FC Barcelona. Das Spiel läuft aber nicht auf DAZN und Sky.

Der FC Bayern München bekommt es zum Auftakt der Champions League mit dem FC Barcelona zu tun. Das Spiel läuft heute aber weder bei Sky noch bei DAZN. Warum ist das so?

Gibt es eine Wiederholung des historischen 8:2 des FC Bayern gegen Barca vom Finalturnier 2020? Oder können die Katalanen beweisen, dass auch sie trotz vieler Probleme noch zur europäischen Spitze gehören?

Das Topspiel des 1. Spieltags der Champions League verspricht aus mehreren Gesichtspunkten Spannung. Eine wichtige Frage, die sich dabei aber stellt: Wo wird das Spiel übertragen? Mit DAZN und Sky werden die Fans keinen Erfolg haben.

Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern in der Champions League. Goal verrät, wo das Spiel läuft.

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute nicht bei Sky und DAZN: Die Übersicht zum Spiel

BEGEGNUNG FC Barcelona vs. FC Bayern München WETTBEWERB Champions League | Gruppenphase | Gruppe E | 1. Spieltag ORT Camp Nou | Barcelona ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER )

FC Barcelona vs. FC Bayern München nicht bei Sky und DAZN: Die Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM

Zeitenwende bei der Champions-League-Übertragung in Deutschland: Nach mehr als 20 Jahren ist der Pay-TV-Sender Sky, früher als Premiere bekannt, nicht mehr mit an Bord. Bei der Vergabe der TV-Rechte für die Periode bis einschließlich 2023/24 ging Sky leer aus, stattdessen sicherten sich DAZN und Amazon die Rechte.

DAZN übertrug schon in den vergangenen Jahren einen Großteil der Einzelspiele der Champions League live, ab dieser Saison allerdings bietet DAZN auch Konferenzen an. 15 von 16 Partien pro Spielwoche zeigt der Anbieter während der Gruppenphase, ähnlich wird es auch in den K.o.-Runden aussehen. Doch warum läuft die Partie zwischen Barcelona und den Bayern nicht bei DAZN?

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute: Das Spiel live und exklusiv bei Amazon Prime Video

Der Grund liegt in diesem einen Spiel, das DAZN nicht im LIVE-STREAM zeigt. Denn in jeder Spielwoche darf Amazon eine Partie live und exklusiv über Prime Video ausstrahlen. Genauer gesagt besitzt Amazon das Recht an einer Dienstagspartie eigener Wahl. Das Unternehmen darf also frei bestimmen, welche Begegnung es am Dienstag zeigen will. Dieses Spiel ist dann nicht bei DAZN zu sehen, auch nicht in der dortigen Konferenz.

Und für den ersten Spieltag sicherte sich Amazon die heutige Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. Wer diese Begegnung sehen möchte, benötigt also eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime.

FC Barcelona vs. FC Bayern München: So sieht die Übertragung bei Amazon Prime Video aus

Mit der Masse an Spielen kann Amazon möglicherweise nicht überzeugen, dafür hat das Unternehmen allerdings personell kräftig investiert. Zum Expertenteam gehören unter anderem Matthias Sammer, Mario Gomez, Benedikt Höwedes und Kim Kulig. Kommentator ist Jonas Friedrich, als Moderator ist der von Sky bestens bekannte Sebastian Hellmann dabei.

Die Übertragung zur heutigen Partie zwischen Barcelona und den Bayern beginnt bereits um 19.30 Uhr. Amazon setzt bei der Auswahl der Spiele, die man selbst übertragen darf, vor allem auf den deutschen Aspekt. Am 2. und 3. Spieltag wird die jeweilige Partie von Borussia Dortmund bei Amazon zu sehen sein.

FC Barcelona vs. FC Bayern München heute: Das kostet Amazon Prime Video

Amazon bietet für Neukunden eine 30-tägige kostenlose Testphase an. Anschließend würde die Prime-Mitgliedschaft 7,99 Euro monatlich oder aber 69 Euro im Jahr kosten. Alle wichtigen Infos zu Amazon Prime gibt es auch unter diesem Link .

Mit einer Prime-Mitgliedschaft seht Ihr aber nicht nur die Champions League live. Prime Video verschafft Euch zudem Zugang zu teils exklusiven Film- und Serienhighlights. Außerdem stehen Euch via Prime Music unzählige Musiktitel zum Streamen zur Verfügung.

FC Barcelona vs. FC Bayern München: Die Highlights am Mittwoch bei DAZN

Wer kein Prime-Mitglied bei Amazon ist, aber ein DAZN-Abo abgeschlossen hat, der kann die Höhepunkte der heutigen Begegnung in der Vorberichterstattung zu den Mittwochsspielen sehen. Ab Freitag stehen die Highlights von Barcelona vs. Bayern zudem auch auf Abruf zur Verfügung.

Apropos DAZN-Abo: Wenn Ihr noch keines habt, dann könnt Ihr noch bis Ende September den Gratismonat abschließen. Damit könnt Ihr Euch einen Monat selbst vom Programm bei DAZN überzeugen, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen. In diesen Tagen begann auch die neue Saison der NFL, die wieder ausführlich bei DAZN zu sehen sein wird. Nach dem Gratismonat kostet DAZN 14,99 Euro im Monat, oder aber Ihr wählt direkt das Jahresabo für 149,99 Euro.