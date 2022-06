FC Barcelona: Ousmane Dembele lehnte offenbar letztes Angebot zur Vertragsverlängerung ab

Ousmane Dembele wird Barcelona laut Cadena SER endgültig verlassen. Der Flügelstürmer soll ein letztes Angebot der Blaugrana abgelehnt haben.

Ousmane Dembele wird Barcelona laut Cadena SER endgültig verlassen. Der Flügelstürmer soll ein letztes Angebot der Blaugrana abgelehnt haben. Wie die AS berichtet, soll Barca dem französischen Nationalspieler einen Einjahresvertrag angeboten haben. Eine weitere Offerte soll nun nicht mehr folgen.

Damit dürfte ein Wettbieten um Dembele beginnen, dessen Vertrag in Barcelona nach fünf Jahren endet. Im August 2017 hatte der Klub unglaubliche 140 Millionen Euro an Borussia Dortmund überwiesen, um Dembele zu verpflichten. In den fünf Jahren danach bestritt er aufgrund vieler Verletzungen gerade einmal 149 Pflichtspiele in den Barca-Farben (32 Tore, 34 Assists).

Mbappe will Dembele angeblich nach Paris lotsen

Favorit auf die Verpflichtung Dembeles soll der FC Chelsea sein, Medienberichten zufolge sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Allerdings haben die Blues mit Christian Pulisic, Hakim Ziyech und Callum Hudson-Odoi schon einige Spieler im Kader, die am liebsten den offensiven Rechtsaußen geben. Auch dem FC Bayern und dem FC Liverpool wurde zwischenzeitlich Interesse an Dembele nachgesagt.

Le Parisien hatte zudem vor zwei Wochen berichtet, dass Kylian Mbappe darauf drängt, dass Paris Saint-Germain den Angreifer des FC Barcelona zur kommenden Spielzeit verpflichtet. Der Bericht der Zeitung geht sogar so weit, dass ein Transfer Dembeles eine der Bedingungen für Mbappes überraschende Vertragsverlängerung in Paris gewesen sein soll.