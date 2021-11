Spannung in der Bayern-Gruppe! Am heutigen Dienstag, 23. November 2021, treffen der FC Barcelona und Benfica Lissabon aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr im Camp Nou. GOAL gibt Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Erstes CL-Spiel für Barca mit Xavi am Spielfeldrand: Nach dem Debütsieg im Derby gegen Espanyol Barcelona in LaLiga am Wochenende geht es für Xavi nun darum, den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale zu sichern. Die Katalanen stehen aktuell auf dem zweiten Platz der Gruppe E (sechs Punkte) und liegen damit zwei Zähler vor den Portugiesen. Im letzten Spiel muss Xavis Mannschaft allerdings nach München, weshalb ein Sieg heute fast schon Pflicht ist. Dabei wird eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Hinspiel notwendig sein: Damals ging Barca, noch unter Trainer Ronald Koeman, mit 0:3 unter.

Kann Xavi also sein erstes CL-Spiel als Barca-Trainer erfolgreich bestreiten und damit den Einzug ins Achtelfinale klarmachen? Oder können die Hauptstädter um Julian Weigl den Xavi-Start negativ beeinflussen? GOAL gibt Euch alle Infos zur Partie im TV und LIVE-STREAM.

Champions League heute LIVE: FC Barcelona vs. Benfica Lissabon

Begegnung FC Barcelona- Benfica Lissabon Datum Dienstag, 23. November 2021 Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Camp Nou

Wer überträgt FC Barcelona vs. Benfica Lissabon: Die Champions League im LIVE-STREAM und Fernsehen

Seit dieser Saison haben DAZN und Amazon die Übertragungsrechte an der Champions League. Amazon zeigt allerdings nur ein Dienstagabend-Spiel in der Woche. Da das nicht die heutige Partie zwischen Barca und Benfica ist, könnt Ihr die Begegnung live auf DAZN verfolgen.

Wenn Ihr also den Auftritt von Xavis Mannschaft nicht verpassen wollt, müsst ihr eine Mitgliedschaft bei DAZN abschließen.

FC Barcelona vs. Benfica Lissabon: Wird das Spiel im Fernsehen übertragen?

Ebenfalls neu ist seit dieser Saison, dass DAZN über zwei lineare TV-Sender verfügt. Solltet Ihr Sky- oder Vodafone-Kunden sein, habt Ihr auf diese Zugriff. Das heutige Spiel wird nämlich auf DAZN 2 in der Konferenz übertragen.

In voller Länge könnt Ihr die Partie hingegen nur im LIVE-STREAM zu Gesicht bekommen.

FC Barcelona vs. Benfica Lissabon: Wie kann ich die Übertragung auf DAZN im LIVE-STREAM verfolgen?

Wenn Ihr über einen Smart TV oder eine Konsole verfügt, könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN problemlos über die App aufrufen. Die DAZN App ist auf allen Geräten kostenlos downloadbar, die einzige Voraussetzung, um hier die CL-Spiele zu verfolgen ist neben einer stabilen Internetverbindung ein DAZN-Abonnement.

Andernfalls könnt Ihr über den Internet-LIVE-STREAM das Heimspiel der Katalanen schauen, das ist dementsprechend auf allen Endgeräten möglich.

FC Barcelona vs. Benfica Lissabon: Die DAZN-Abonnements um alle Champions-League-Partien live zu verfolgen

Solltet Ihr Euch dafür entschieden haben, ein Abonnement bei DAZN abzuschließen, habt Ihr zwei verschiedene Mitgliedschaften zur Auswahl.

Übrigens bietet Euch DAZN nicht nur die Champions League live und exklusiv an, sondern auch diverse Spiele aus den Top-Ligen Europas, die Women's Champions League, aber auch NFL, NBA und verschiedene Darts-Turniere. Das sind die beiden Abo-Optionen:

Monatsabo: 14,99 Euro | monatlich kündbar

Jahresabo: 149,99 Euro | jährlich kündbar

Hier findet Ihr nochmal alle Informationen zur DAZN-Mitgliedschaft.



FC Barcelona vs. Benfica Lissabon: Die Übertragung in der Übersicht

Sender : DAZN LIVE-STREAM (Einzelspiel und Konferenz), DAZN 2 (Konferenz)

: DAZN LIVE-STREAM (Einzelspiel und Konferenz), DAZN 2 (Konferenz) Übertragungsbeginn : 21 Uhr

: 21 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator : Flo Hauser

: Flo Hauser Experte: Benny Lauth

FC Barcelona vs. Benfica Lissabon im LIVE-TICKER von GOAL

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Partie im LIVE-STREAM von DAZN zu verfolgen, bietet Euch der GOAL-LIVE-TICKER die einzigartige Option, alles zum Spiel fast in Echtzeit mitzubekommen. Hier verpasst Ihr wirklich keine einzige Minute!

Hier geht es zum LIVE-TICKER von GOAL.

FC Barcelona vs. Benfica Lissabon: Die Aufstellungen beider Mannschaften

Welche Elf schickt Xavi auf den Platz? Eine Stunde vor Anpfiff zeigen wir Euch die Aufstellungen an dieser Stelle.

