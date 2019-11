FC Barcelona vs. Slavia Prag: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Der FC Barcelona empfängt Slavia Prag. Hier erfahrt Ihr, wo die Champions-League-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 4. Spieltag der trifft der auf . Anstoß der Partie ist am Dienstag, den 5. November, um 18.55 Uhr im Camp Nou in Barcelona.

Bereits vor rund zwei Wochen standen sich die beiden heutigen Kontrahenten gegenüber: Am 23. Oktober setzte sich der FC Barcelona knapp mit 2:1 bei Slavia Prag durch. Ein Treffer von Lionel Messi sowie ein Eigentor ermöglichten den Blaugrana den wichtigen Auswärtsdreier.

Setzt sich Barca heute vor heimischem Publikum erneut durch oder gelingt Slavia Prag eine Überraschung im Camp Nou?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen dem FC Barcelona und Slavia Prag heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

FC Barcelona vs. Slavia Prag: Das Champions-League-Duell auf einen Blick

Duell FC Barcelona - Slavia Prag Datum Dienstag, 5. November | 18.55 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Zuschauer 96.636 Plätze

FC Barcelona vs. Slavia Prag: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM anschauen

Zunächst die wichtigste Information vorweg: Der Streamingdienst DAZN und der Bezahlsender Sky teilen sich auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Champions League wieder untereinander auf.

DAZN überträgt insgesamt 110 von 138 CL-Spielen live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Spiele laufen beim Streamingdienst im Einzelspiel - ein Großteil davon exklusiv in voller Länge.

Für die heutige Partie zwischen Barca und Prag bedeutet das: DAZN ist die einzige Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung der Begegnung in voller Länge geht.

FC Barcelona vs. Slavia Prag: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Um das Kräftemessen zwischen dem FC Barcelona und Slavia Prag die vollen 90 Minuten über verfolgen zu können, führt heute kein Weg an DAZN vorbei. Der Streamingdienst zeigt die Begegnung exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Übertragung beginnt bei DAZN kurz vor Anpfiff, welcher um 18.55 Uhr erfolgen wird. Sobald der Ball rollt, kommentieren Robby Hunke und Experte Benny Lauth das Spielgeschehen in Barcelona.

FC Barcelona vs. Slavia Prag heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen mit dem DAZN-Gratismonat

Um das Aufeinandertreffen zwischen Barcelona und Slavia Prag im LIVE-STREAM verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei DAZN. Bevor dieses jedoch beginnt, könnt Ihr das komplette Angebot des Streamingportals im Rahmen eines kostenlosen Probemonats bequem ausprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das DAZN-Abonnement lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen - dadurch erspart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro!

Das Angebot von DAZN umfasst zahlreiche Events: Ihr seht beispielsweise die Champions League und Europa League, die Bundesliga und LaLiga, die Serie A und Ligue 1 live und in voller Länge bei DAZN. Ohnehin überträgt der Streamingdienst pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM - Fußball, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport und vieles mehr!

FC Barcelona vs. Slavia Prag: Läuft die CL-Partie heute live im TV?

Zunächst die schlechte Botschaft: Die Partie zwischen Barca und Slavia Prag wird nicht live im frei empfangbaren TV übertragen . Um das Spiel trotzdem auf Eurem Fernseher verfolgen zu können, habt Ihr folgende Möglichkeiten:

Slavia Prag vs. FC Barcelona mit DAZN auf dem Smart-TV verfolgen

DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN jedes Spiel - so auch Barcelona vs. Slavia Prag - ausschließlich im LIVE-STREAM .

Trotzdem müsst Ihr nicht darauf verzichten, Barca vs. Prag auf Eurem Fernseher erleben zu können. Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar. Und DAZN bringt Euch Slavia Prag vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV!

Bock auf FC Barcelona vs. Slavia Prag live bei DAZN auf Eurem Smart-TV? So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt FC Barcelona vs. Slavia Prag im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Slavia Prag live im TV

Während DAZN das Duell zwischen dem FC Barcelona exklusiv in voller Länge im Programm hat, wird die Partie beim Bezahlsender Sky lediglich in Ausschnitten in der Konferenz gezeigt.

Ab 18.50 Uhr zeigt der Pay-TV-Sender die beiden Parallelspiele (Barca vs. Prag & Zenit vs. Leipzig) in der Konferenzschaltung, welche auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD gezeigt wird.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt stattdessen ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender . Dieses müsst Ihr vorab abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen findet Ihr auf der Sky-Website.

FC Barcelona vs. Slavia Prag: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Duell zwischen Barcelona und Prag verpasst? Kein Problem: DAZN hat die Höhepunkte der Begegnung im Angebot:

Champions League: Die Highlights zu FC Barcelona vs. Slavia Prag auf DAZN

Bei DAZN seid Ihr genau an der richtigen Adresse. Klickt Euch mal rein! Der Streamingdienst zeigt Euch schon wenige Minuten nach dem Abpfiff der Partie eine ausführliche Zusammenfassung vom Kräftemessen zwischen Barcelona und Slavia Prag.

Reichen Euch die Highlights nicht aus? Kein Problem. Dann hat DAZN sicherlich das richtige Tool für Euch: Der Streamingdienst macht's möglich und zeigt das komplette Spiel im Re-Live. So könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten des Barca-Spiels gegen Slavia Prag noch einmal in voller Länge anschauen.

Doch damit aber immer noch nicht genug: DAZN zeigt nicht nur die Highlights dieser Parite, sondern alle Highlights aller Champions-League-Spiele wenige Minuten nach Abpfiff. Beim Streamingdienst bekommt Ihr auch die Highlights der Partien, die exklusiv im Einzelspiel bei Sky laufen. Schaut mal vorbei!

FC Barcelona vs. Slavia Prag heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die heutige Begegnung via LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu FC Barcelona vs. Slavia Prag an!

Der Ticker versorgt Euch zunächst mit sämtlichen relevanten Informationen rund um die Partie. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr dort keinerlei spielentscheidenden Szenen und erst recht keinen Treffer.