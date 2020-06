FC Barcelona: Arthur akzeptiert Transfer zu Juventus Turin - Pjanic im Tausch zu Barca

Arthur hat sich nun doch dazu entschieden, zu Juventus Turin zu wechseln. Im Gegenzug geht Miralem Pjanic zum FC Barcelona.

und der haben sich über einen Transfer von Mittelfeldspieler Arthur (23) zu den Bianconeri geeinigt. Nach Informationen von Goal und SPOX hat der Brasilianer einem Wechsel nach zugestimmt.

Die Ablösesumme wird sich auf 70 Millionen Euro belaufen und noch vor dem 30. Juni überwiesen werden. Übereinstimmenden Berichten wird er einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Im Gegenzug wechselt Miralem Pjanic zu den Katalanen nach . Für ihn überweist Barca nach Informationen von Goal und SPOX 60 Millionen Euro auf das Konto der Bianconeri.

Nach Arthur-Transfer: Gibt Barca auch Rafinha und Todibo ab?

Die Budgetvorgaben des FC Barcelona für die Saison 2019/20 sehen vor, dass der Klub bis zum Ende des Geschäftsjahres (30. Juni) Einnahmen in Höhe von 124 Millionen Euro für Abgänge generiert. Deshalb war die Klubführung darum bemüht, den Arthur-Deal noch vor dem 30. Juni über die Bühne zu bringen.

Um die besagte Summe vorweisen zu können, werden die Blaugrana in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach noch weitere Profis verkaufen. Nach Informationen von Goal und SPOX gelten die beiden ausgeliehenen Spieler Rafinha ( ) und Jean-Clair Todibo (Schalke 04) als mögliche Kandidaten für Transfers.

Arthur könnte bei Juve-Trainer Sarri Schlüsselspieler werden

Juventus-Trainer Maurizio Sarri sieht in Arthur offenbar ein entscheidendes Puzzle-Teil im Mittelfeld. Analog zur Rolle von Jorginho beim ehemals von Sarri trainierten könnte Arthur bei Juve im zentralen Mittelfeld zum Schlüsselspieler werden.

Arthur stand am Dienstagabend beim 1:0-Sieg des FC Barcelona über in der Startelf. Insgesamt kommt er in dieser Saison auf 27 Pflichtspieleinsätze für Barca.