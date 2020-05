FC Augsburg vs. SC Paderborn: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung und Co. – die Übertragung der Bundesliga

Der FC Augsburg empfängt am Mittwoch die Gäste vom SC Paderborn. Ab 20.30 Uhr könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM mit dabei sein. Alle Infos.

Die englische Woche in der Bundesliga nimmt Fahrt auf. Am Mittwoch spielt der FC Augsburg gegen den SC Paderborn. In der WWK-Arena in Augsburg rollt der Ball ab 20.30 Uhr.

Die befindet sich mitten in der heißen Phase. In den kommenden Wochen entscheidet sich, wer Meister wird, aber auch wer absteigt. Für den sieht es momentan eher nach letzterem aus. Letzter Platz und nur 18 Punkte sorgen nicht gerade für Zuversicht. Seit acht Spielen gab es keinen Sieg mehr für die Mannschaft von Steffen Baumgart, dafür aber fünf Niederlagen. Am letzten Spieltag war immerhin ein Unentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu holen, dennoch müssen in den kommenden Spielen Dreier folgen, um den Abstieg zu verhindern.

Der FCA steht zwar in der Tabelle etwas besser da, muss sich aber auch nach unten orientieren. 30 Punkte und Platz 12 können die Augsburger zurzeit vorweisen. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz hat aktuell nur sechs Punkte weniger. Auch die Bilanz sieht nicht gut aus für den FCA - aus den letzten zehn Spielen hagelte es sieben Niederlagen, ein Unentschieden und nur zwei Siege. Einer dieser Siege war jedoch gegen Schalke am letzten Spieltag, vielleicht kann die Mannschaft von Heiko Herrlich diesen Trend fortsetzen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten das Spiel Augsburg gegen Paderborn live zu verfolgen. Mit diesem Artikel von Goal findet Ihr die passende für Euch!

vs. SC Paderborn: Alles zur Bundesliga auf einen Blick

Spiel FC Augsburg vs SC Paderborn Datum Mittwoch, 27. Mai Beginn 20.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 28. Spieltag Ort WWK-Arena, Augsburg

FC Augsburg vs. SC Paderborn heute live im TV sehen: Alle Infos

Das Spiel läuft heute im TV. Allerdings müsst Ihr zahlen, um das Spiel in voller Länge und live zu sehen. Sky ist der einzige Anbieter, der das Spiel zeigt und besitzt somit alle TV-Rechte. Möchtet Ihr das Spiel live im TV sehen, dann könnt Ihr entscheiden, ob Ihr das Einzelspiel sehen möchtet oder die Konferenzschaltung.

FC Augsburg vs. SC Paderborn heute live im TV: Das Einzelspiel auf Sky sehen?

Da alle Rechte bei Sky liegen seid Ihr auf die Angebote des Pay-TV-Senders angewiesen. Wollt Ihr die volle Packung und das Spiel live und in voller Länge ohne Unterbrechungen im TV sehen, dann empfiehlt es sich Sky Sport Bundesliga 6 (HD) einzuschalten. Auf dem Kanal wird das Spiel über die vollen 90 Minuten übertragen und Ihr verpasst keine Minute. Los geht’s um 20.30 Uhr, die Vorberichte zur Partie starten jedoch schon um 19.30 Uhr. Kommentieren wird das Einzelspiel Roland Evers.

Beginn: 19.30 Uhr Vorberichte

Anpfiff: 20.30 Uhr live aus Augsburg

Sender: Sky Sport Bundesliga 6 HD

Kommentator: Roland Evers

FC Augsburg vs. SC Paderborn heute live im TV: Das Spiel in der Konferenz auf Sky schauen

Interessiert Euch nicht nur die Partie zwischen Augsburg und Paderborn ist die Konferenz die richtige Anlaufstelle. Hier seht Ihr alle Partien zur selben Uhrzeit im Wechsel. Immer wenn eine spannende Aktion auf dem Platz passiert, seid Ihr zu dem passenden Spiel zugeschaltet. Auch hier beginnt die Übertragung wieder um 19.30 Uhr mit den Vorberichten und 20.30 Uhr mit den Partien live im TV.

Kommentieren wird die Partie Michael Born in der Konferenz, außerdem begleitet Euch Esther Sedlaczek als Moderatorin durch den Abend. Ausgestrahlt wird die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

FC Augsburg vs. SC Paderborn: Alle Bundesliga-Spiele in der Konferenz

Hoffenheim vs. Köln

Düsseldorf vs. Schalke

Augsburg vs. Paderborn

Union vs. Mainz

FC Augsburg vs. SC Paderborn heute im LIVE-STREAM sehen: Geht das?

Für den LIVE-STREAM gilt dasselbe wie für die Übertragung live im TV, Sky besitzt die Rechte. Je nachdem, ob Ihr schon Kunde seid, bietet Sky zwei Optionen an, um das Spiel zwischen Augsburg und Paderborn im LIVE-STREAM zu sehen. Im Folgenden erklärt Goal wie Ihr das Spiel entweder über die Sky Go App oder das Sky Ticket sehen könnt.

FC Augsburg vs. SC Paderborn live im Stream mit der Sky Go App?

Für Fußballfans, die bereits ein Abonnement bei Sky haben, ist die Sky Go App gedacht. Damit könnt Ihr die Inhalte, die Ihr auch auf dem TV sehen könnt auf Euren mobilen Geräten sehen. Das heißt, die App gibt es kostenlos zum Download aus dem iTunes Store, Google Playstore oder der Sky-Webseite für PC und Mac.

Seid Ihr bereits zahlende Kundschaft bei Sky, kommen auf Euch keine extra kosten zu, um die Sky Go App zu nutzen und die Inhalte auf Euer Smartphone, Tablet oder PC zu streamen.

FC Augsburg vs. SC Paderborn live im Stream mit dem Sky Ticket?

Alternativ bietet Sky auch noch das Sky Ticket an. Dies ist die erste Wahl für alle, die sich nicht langfristig an ein Abonnement binden möchten und lieber flexibel sein möchten. Das Sky Ticket bietet ebenfalls den LIVE-STREAM des Einzelspiels oder die Konferenz in voller Länge.

Ihr müsst aber kein Sky-Abonnement im klassischen Sinne abschließen, um das Sky Ticket zu erhalten. Vielmehr könnt Ihr das Ticket kaufen und monatlich wieder kündigen. Zurzeit gibt es eine Rabattaktion, mit der Ihr zwei Monate Bundesliga für 39,99 Euro erhaltet. Mehr Infos zum End of Season Ticket gibt es hier.

FC Augsburg vs. SC Paderborn: Die Highlights heute auf DAZN anschauen

Da DAZN das Spiel nicht live zeigt, gibt es eine andere Möglichkeit, um beim Streaming-Anbieter auf seine Kosten zu kommen. DAZN zeigt die Highlights zu jedem Spiel in einer kurzen Zusammenfassung. Alle Spiele bedeutet, alle Spiele der 1. Bundesliga und der , das sind über 600 Spiele.

Solltet Ihr keine Zeit haben das Spiel FCA vs. SCP live zu sehen, werdet Ihr mit den Highlights, die bereits 40 Minuten nach Spielende gezeigt werden, keine wichtige Szene verpassen und könnt anschließend trotzdem mitreden.

Voraussetzung ist ein DAZN-Account, oder, falls Ihr keinen Account habt, ein Gratismonat. Dieser ermöglicht Euch den Zugriff auf alle DAZN-Inhalte, 30 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen. Nach dieser Testphase habt Ihr die Option ein Abonnement abzuschließen, seid jedoch nicht gezwungen.

FC Augsburg vs. SC Paderborn - die Highlights mit dem DAZN-Abonnement im Überblick

Gratismonat für alle Neukunden

Monatsabo (11,99 Euro), monatlich kündbar

Jahresabo (119,99 Euro)

FC Augsburg vs. SC Paderborn heute im LIVE-TICKER verfolgen

Neben Sky und DAZN bietet auch Goal eine Gelegenheit das Spiel zu erleben. Mit dem LIVE-TICKER zur Partie zwischen FC Augsburg und SC Paderborn verpasst Ihr nichts Wichtiges. Außerdem liefert Goal interessante Statistiken und Analysen zum Spiel. Los geht es pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr am 27. Mai 2020.

FC Augsburg vs. SC Paderborn: Die Aufstellungen der Teams

Für alle Taktikfüchse gibt es hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.