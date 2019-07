Video von betrunkenem Martin Hinteregger veröffentlicht: FC Augsburg kündigt Gespräch an

Ein Video des stark alkoholisierten Martin Hinteregger kursiert derzeit im Netz. Welche Konsequenzen das nach sich ziehen wird, ist aktuell offen.

Der hat ein Gespräch mit Martin Hinteregger angekündigt. Der Verteidiger ist offenbar im Rahmen des Trainingslagers in Österreich betrunken auf einem Volksfest gefilmt worden.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Wir haben Kenntnis über dieses Video. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns erst abschließend äußern können, wenn wir mit der Mannschaft und Martin gesprochen haben", sagte Augsburgs Geschäftsführer Sport Stefan Reuter der Bild.

Im Internet macht derzeit ein rund 30-sekündiges Video die Runde, das den stark alkoholisierten Hinteregger zeigt. Teamkollege Kevin Danso stützt den stark schwankenden Teamkollegen, während im Hintergrund auch Rani Khedira, Andre Hahn und Julian Schieber zu sehen sind.

FC Augsburg: Martin Hinteregger widerspricht Streik-Vorwürfen

Welche Konsequenzen das Verhalten von Hinteregger hat und wie sich sein Zustand auf die Termine mit dem FCA im Trainingslager auswirkte, ist derzeit nicht offiziell bekannt. Der Bild zufolge verpasste Hinteregger das finale Training, auf dem in den sozialen Netzwerken geteilten Abschiedsbild mit dem Hotelpersonal ist er nicht zu finden.

Hintereggers Beziehung zu den Verantwortlichen des FC Augsburg ist vorbelastet. Der Verteidiger kritisierte in der vergangenen Saison Ex-Trainer Manuel Baum hart und wurde anschließend zu verliehen. Letzten Streik-Vorwürfen widersprach er jedoch vehement und gab an, sich auch eine Zukunft in Augsburg vorstellen zu können.