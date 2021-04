FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - Die Übertragung der Bundesliga

Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Augsburg den 1. FC Köln. Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Der 31. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Freitag, 23. April, mit dem Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln eröffnet. Das Spiel wird um 20.30 Uhr in der WWK Arena angepfiffen.

Für den FC Augsburg und den 1. FC Köln steht heute eine extrem wichtige Begegnung im Abstiegskampf bevor. Nach den Siegen der Konkurrenten Mainz 05, TSG Hoffenheim und Arminia Bielefeld ist die Lage für den FC Augsburg noch einmal bedrohlich geworden. Der FCA liegt zwar auf Tabellenplatz zwölf, der Vorsprung auf Hertha BSC auf Relegationsplatz 16 beträgt aber nur sieben Punkte, und die Berliner haben noch einige Nachholspiele vor sich.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Bundesligaspielen will der FCA heute mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Doch das will auch der heutige Gegner. Der 1. FC Köln gewann am vergangenen Dienstag gegen RB Leipzig und ist jetzt punktgleich mit Hertha BSC 17. Ein weiterer Sieg in Augsburg, und die "Geißböcke" können sich wieder große Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen

FC Augsburg vs. 1. FC Köln: Goal zeigt Euch, wie ihr das Spiel im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute live sehen - Alle Infos zum Spiel im Überblick

Begegnung FC Augsburg - 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 31. Spieltag Datum Freitag, 23. April, 20.30 Uhr Ort WWK Arena, Augsburg

FC Augsburg vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Eine Übertragung des Spieles zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln im Free-TV wird es heute nicht geben. Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich in der Saison 2020/21 größtenteils der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Für das ZDF blieben gemäß den Vereinbarungen nur drei Spiele im Free-TV übrig. In der laufenden Saison wird es keine Live-Übertragung im Free-TV mehr geben.

Für das Freitagsspiel der Bundesliga - heute FC Augsburg gegen 1. FC Köln - hat sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Der Streamingdienst ist also heute die wichtigste Adresse für Euch in puncto Live-Übertragung der Bundesliga. Um das Kellerduell zu sehen benötigt Ihr aber ein DAZN-Abo. Für dieses müsst Ihr natürlich bezahlen - mit einer Ausnahme, doch dazu später mehr!

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert`s

Bei DAZN beginnt die Übertragung des Spieles heute bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Spielbeginn ist dann um 20.30 Uhr.

Durch die Übertragung werden Euch Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch begleiten.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM: Die DAZN-Übertragung im Überblick

Beginn der Vorberichterstattung 20.15 Uhr Anpfiff 20.30 Uhr Übertragung DAZN Kommentar Tobi Wahnschaffe (Moderator), Jan Platte (Kommentator), Ralph Gunesch (Experte)

Per LIVE-STREAM FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute kostenlos verfolgen: So geht`s

Ihr könnt das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln heute sogar kostenfrei sehen. Wie geht das? Für Neukunden sind die ersten 30 Tage bei DAZN kostenlos. Ihr solltet Euch also heute noch bei DAZN anmelden und den kostenlosen Gratismonat in Anspruch nehmen. Ist dieser abgelaufen, seid Ihr nicht verpflichtet weiter DAZN zu sehen, da Ihr das Abo jederzeit kündigen könnt.

Ihr könnt danach aber auch zwischen einem Jahresabo für 119,99 Euro oder einem monatlichen Abo für jeweils 11,99 Euro auswählen.

Neben ausgewählten Spielen der Bundesliga hat DAZN mit der Champions League, der kompletten Europa League, den europäischen Topligen Serie A, La Liga und Ligue 1 jede Menge weiteren Live-Fußball aber auch Topevents aus anderen Sportarten in seinem umfangreichen Angebot.

Habt ihr Euch den Probemonat oder ein DAZN-Abonnement gesichert? Dann könnt ihr mithilfe der kostenlosen DAZN-App loslegen. Die App ist mit allen Apple- und Android-Geräten kompatibel und auf vielen verschiedenen Endgeräten nutzbar. Die komplette Liste findet Ihr hier.

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute auch auf dem TV erleben - so geht’s

Die Bundesliga-Begegnung zwischen Augsburg und Köln könnt Ihr nicht nur im Browser verfolgen. Die kostenlose DAZN-App gibt es auch für SMART-TVs. Besitzt Ihr ein etwas älteres Gerät, ist dies kein Problem. Dafür braucht Ihr nur ein HDMI-Kabel, welches Ihr über euren Laptop mit dem Fernseher verbindet

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute live verfolgen: Die Aufstellung

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn liegen die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften vor. An dieser Stelle zeigen wir Euch dann zeitnah, wie der FC Augsburg und der 1. FC Köln in das Spiel starten werden.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute live verpasst? Die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt zu allen Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga etwa 40 Minuten nach Spielende die Highlights in einer Zusammenfassung.

Die Höhepunkte des Spieles FC Augsburg gegen den 1. FC Köln werden heute gegen 23 Uhr in der DAZN-Mediathek zu sehen sein.

FC Augsburg vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Gute Nachricht für alle, die das Spiel heute nicht bei DAZN live verfolgen können! Goal hält Euch mit einem umfangreichen LIVE-TICKER über das Geschehen in Augsburg auf dem Laufenden.

Hier geht's zum LIVE-TICKER FC Augsburg vs. 1. FC Köln!

FC Augsburg vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick