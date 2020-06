FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

30. Spieltag in der Bundesliga: Der FC Augsburg empfängt den 1. FC Köln. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der empfängt heute den in der WWK-Arena. Die Partie wird um 18 Uhr angestoßen.

Die Augsburger belegen aktuell Rang 13 der Tabelle mit 31 Zählern. Mit einem Sieg könnte man mit dem heutigen Gegner Köln punktemäßig gleichziehen. Augsburg verlor am vergangenen Spieltag 2:0 gegen Hertha BSC, Köln musste gegen RB Leipzig eine 4:2 Niederlage einstecken. Das Hinrunden-Duell zwischen dem FCA und 1. FC endete 1:1 unentschieden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Augsburg gegen Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht werden.

Mehr Teams

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb:

Spiel: FC Augsburg - 1. FC Köln

FC Augsburg - 1. FC Köln Datum: 07. Juni 2020

07. Juni 2020 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: WWK-Arena

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Ihr stellt Euch bestimmt die Frage, ob das Spiel heute im Free-TV übertragen wird. An dieser Stelle müssen wir Euch leider enttäuschen, keiner der öffentlich-rechtlichen Sender besitzt Übertragungsrechte für die Bundesliga. Diese hat sich nämlich der Pay-TV-Sender Sky für das heutige Spiel gesichert und überträgt Augsburg gegen Köln also live und in voller Länge. Toni Tomic ist Euer Kommentator heute. Um Sky sehen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben.

Alle Infos zu einem Abonnement von Sky findet Ihr hier.

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Wer das Spiel lieber im LIVE-STREAM verfolgen möchte, kann dies auch nur über Sky tun. Der Sender aus Unterföhring bietet hierzu zwei legale Möglichkeiten an. Goal erklärt, wie das geht und wie Ihr den Stream auch über Euren Fernseher sehen könnt.

Freistoß-Hammer von Edu Löwen 🔨, erstes Bundesligator für Noah Sarenren Bazee 🔥 oder Joker la Pantera 🃏: Stimmt jetzt ab für euer #FCA-Tor des Monats Mai: 👉 https://t.co/stOtP42n6y pic.twitter.com/OlHr30ZlPK — FC Augsburg (@FCAugsburg) June 4, 2020

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Bundesliga heute live über das Internet verfolgen. Beide Apps gibt es als Download im iTunes- oder Play Store für Euer Smartphone, Euer Tablet oder Euren Laptop.

Ihr könnt Sky auch über Euren Smart-TV aktivieren und den Stream über das TV-Gerät schauen. Wer kein Smart-TV hat, kann einfach seine PlayStation oder seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen und die Partie auf dem großen Bildschirm verfolgen.

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten - Ihr müsst nach dem Download nur noch die Zugangsdaten einpflegen - und schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist für Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben. Hier könnt Ihr den Zugang zum Spiel erwerben, ohne den Sender langfristig abonnieren zu müssen.

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer gerade unterwegs ist oder keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der kann das Spiel gerne über unseren kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen. Fast in Echtzeit berichten wir über Tore, Karten oder sonstige, wichtige Ereignisse aus der WWK-Arena. Außerdem liefern wir interessante Statistiken zur Bundesliga - schaut mal vorbei!

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst? Ist nicht schlimm, denn DAZN lädt nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie hoch.

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Bundesliga auch live, und zwar:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga laufen auf DAZN bald auch wieder die anderen europäischen Topligen, wie zum Beispiel die oder die La Liga. Auch andere Sportarten werden auf DAZN übertragen, unter Anderem American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Den ersten Monat bekommt Ihr von DAZN geschenkt, danach kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro, also umgerechnet ungefähr einen Zehner pro Monat.

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz der Teams

FC Augsburg bisher 16 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Köln 6 Siege 4 6 Remis 6 16 erzielte Tore 17 106 Mio. Euro Marktwert 92 Mio. Euro Philipp Max (13,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Sebastiaan Bornauw (11 Mio. Euro)

FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick