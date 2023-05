FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung - Übertragung der Bundesliga am Sonntag

Am 33. Bundesliga-Spieltag gastiert der BVB beim FC Augsburg. Die Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM hat GOAL gesammelt.

Showdown in der Bundesliga! Der BVB bekommt es am 33. Spieltag mit dem FC Augsburg zu tun, Anpfiff der Partie in der WWK Arena ist am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr. So verfolgt Ihr das Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER.

Vor dem 33. Spieltag hat Borussia Dortmund noch alle Chancen auf den Titel, der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München beträgt lediglich einen Zähler. "Wir sind noch in der Lage, die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist sehr positiver Druck, so performt man am besten", sagte Innenverteidiger Niklas Süle unter der Woche nach dem öffentlichen Training.

Auf Seiten der Augsburger ist die Lage nach dem 32. Spieltag noch nicht komplett entspannt, schließlich ist der Klassenerhalt noch nicht fix. Allerdings hatte die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen zwei Partien vor dem Ende vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, der Bundesliga-Verbleib ist zum Greifen nah. Mit einem Sieg gegen den BVB wären die Fuggerstädter definitiv gerettet, andernfalls wäre man von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängig, um bereits am Sonntag feiern zu können.

Der BVB tritt heute beim FC Augsburg an. GOAL informiert zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM und der Begleitung im LIVE-TICKER.

Paarung: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga, 33. Spieltag Austragungsort: WWK Arena (Augsburg) Anstoß: Sonntag, 21. Mai 2023 (heute), 17.30 Uhr

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga werden im frei empfangbaren Fernsehen von Sat.1 übertragen und sind zudem im kostenfreien LIVE-STREAM bei ran.de zu sehen.

Die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem BVB seht Ihr dort allerdings nicht. Um live dabei zu sein, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wo läuft die Bundesliga am Sonntag im Pay-TV?

Die Samstagsspiele der Bundesliga seht Ihr bei Sky, die Partien am Freitag und Sonntag hingegen bei DAZN. Augsburg vs. Dortmund seht Ihr heute live auf dem linearen Kanal DAZN 2.

Diesen empfangt Ihr, indem ihr die Pay-TV-Kanäle von DAZN bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag gegen einen Aufpreis hinzubucht. Informiert Euch bei Eurem jeweiligen Anbieter, ob das möglich ist.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN

Im LIVE-STREAM seht Ihr die Begegnung heute bei DAZN, abrufbar ist die Übertragung via App, Smart-TV oder Webbrowser. Zuvor müsst Ihr aber definitiv ein Abo abschließen.

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Komplett-Paket mit einem monatlichen Preis von 39,99 Euro – alternativ auch für umgerechnet 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo - gewährt Euch Zugang zum kompletten Portfolio von DAZN. Weitere Abo-Möglichkeiten findet Ihr auf der Website.

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Bundesliga auf DAZN - Infos zum Anbieter

FC Augsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: LIVE-TICKER und Aufstellung zur Bundesliga am Sonntag

Im LIVE-TICKER begleitet GOAL das Spiel für euch und hält Euch nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden. Highlights seht Ihr im Anschluss der Partie ebenfalls bei DAZN, zudem hat auch das ZDF-Sportstudio ab Sonntagnacht um 0 Uhr kurze Clips mit den wichtigsten Szenen.

Sobald die finalen Aufstellungen bekanntgegeben werden, findet Ihr die jeweilige Startelf an dieser Stelle.

