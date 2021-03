Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Freitag

Am Freitagabend treffen in der Bundesliga Augsburg und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Doch wer zeigt das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM?

Die Bundesliga geht in die entscheidende Saisonphase und am Freitagabend stehen sich mit dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach zwei Mannschaften gegenüber, die noch nicht so recht wissen, wohin die Reise geht. Anpfiff in der Augsburger WWK Arena ist um 20.30 Uhr.

Während der FC Augsburg mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen könnte, verlieren die Gladbacher Fohlen die europäischen Startplätze immer weiter aus den Augen. Nach der Bekanntgabe des Abgangs von Trainer Marco Rose verlor die Borussia die folgenden fünf Pflichtspiele - darunter auch das Aus im DFB-Pokal - und ist mittlerweile auf Platz zehn angekommen. Ein gutes Omen für die Fohlen ist das Gastspiel beim FCA vor gut einem Jahr, als man mit 3:2 gewann.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Freitag - hier erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel des 25. Spieltags.

Augsburg vs. Gladbach: Das Freitagsspiel der Bundesliga auf einen Blick

Wettbewerb Bundesliga, 25. Spieltag Begegnung FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach Stadion WWK Arena, Augsburg Datum 12. März 2021, 20.30 Uhr

Augsburg gegen Gladbach heute live im TV? Alle Infos zur Übertragung

Ein spannendes Duell wartet auf Euch am Freitagabend. Doch wer überträgt die Partie? Im Free-TV wird das Spiel leider nicht gezeigt - und auch Sky hat keine Rechte für das Freitagsspiel der Bundesliga. Um die vollen 90 Minuten sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streamingabieter DAZN. Im ersten Monat ist dieses kostenlos, anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Ihr könnt jederzeit kündigen. Ein weiterer Vorteil: Ihr müsst nicht auf Euer TV-Gerät verzichten, denn mit wenigen Handgriffen bringt Ihr den Stream auf Euren Fernseher.

DAZN zeigt / überträgt Augsburg vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM

Augsburg gegen Gladbach heute live: Highlights und LIVE-TICKER

Um 20.15 Uhr geht DAZN mitund einigen Vorberichten auf Sendung. Sobald der Ball in Augsburg rollt, übernimmt Kommentatormitan seiner Seite. Seid dabei und erlebt, ob die Gladbacher Ihren Absturz in dieser Saison stoppen können!

DAZN überträgt übrigens nicht nur das Freitagsspiel in der Bundesliga, Ihr könnt die Highlights aller Partien im deutschen Oberhaus sehen. Rund 40 Minuten nach Abpfiff sind diese verfügbar und natürlich im Abo enthalten. Darüber hinaus zeigt DAZN Partien der Champions League sowie aus den europäischen Top-Ligen. US-Sportfans kommen zum Beispiel mit der NBA oder MLB auf ihre Kosten. Es lohnt sich also!

Falls Ihr am Freitagabend schon etwas vorhabt oder kein Abo abschließen möchtet, dann könnt ihr alternativ auch die vollen 90 Minuten im LIVE-TICKER von Goal verfolgen.

Augsburg vs. Gladbach heute: Infos zur Übertragung