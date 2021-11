Wer zeigt / überträgt FC Augsburg - FC Bayern München? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der 12. Spieltag startet am Freitag mit einem Lokalduell in Bayern. Der FC Augsburg empfängt den FC Bayern München. Anpfiff in der WWK-Area ist am Freitagabend um 20.30 Uhr.

Die letzte Länderspielpause in dieser Saison ist Geschichte - zur Freude vieler Fußballfans im ganzen Land. Endlich geht es wieder in der Bundesliga weiter, nachdem es am letzten Wochenende keine Spiele des BVBs, des FC Bayern München oder von RB Leipzig gab.

Am Freitag hat der FC Augsburg die Ehre, den neuen Spieltag zu eröffnen - einfach wird es für die Fuggerstädter aber nicht. Immerhin spielt die Mannschaft von Markus Weinzierl zuhause, vielleicht kann man dabei die geschwächten Bayern überraschen.

Augsburg gegen den FC Bayern - auf dem Papier ein ungleiches Duell. GOAL erklärt, wer die Begegnung der Bundesliga am Freitag im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg - FC Bayern München? Der Überblick zur Bundesliga-Partie

Begegnung FC Augsburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Spieltag 12. Spieltag Ort WWK-Arena | Augsburg | Deutschland Bilanz Zwei Siege FC Augsburg

Zwei Unentschieden

Sechzehn Siege FC Bayern München

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg - FC Bayern München im Fernsehen? Die Übertragung der Bundesliga im TV

Die Bundesliga ist zurück - es verwundert also nicht, dass viele Menschen die Begegnung am Freitag sehen wollen. Aber an dieser Stelle beginnt schon das Zweifeln und Grübeln: Wo wird das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen?

FC Bayern München beim FC Augsburg: So wird die Bundesliga im TV übertragen

Fangen wir im Fernsehen an - dort ist das Spiel nämlich LIVE zu sehen! Es gibt also gute Nachrichten für viele Anhänger:innen mit TV-Geräten - wenn auch nicht für alle.

Der Fernsehsender, welcher am Freitag die Bundesliga überträgt, ist nämlich DAZN 1. "DAZN? Das ist doch ein Streamingdienst?", werden sich jetzt viele Leser:innen denken - und das zurecht, eigentlich ist DAZN nur im Internet unterwegs.

DAZN im Fernsehen? So seht ihr Augsburg vs. Bayern München

Das ist seit diesem Sommer aber anders: DAZN hat nämlich zwei Fernsehsender ins Leben gerufen - DAZN 1 und DAZN 2. Beide zeigen jeden Tag von 8 Uhr bis Mitternacht Programm, welches auch auf der DAZN-Plattform zu sehen ist.

Das Problem an DAZN 1 und DAZN 2: Bislang sind die Sender noch nicht überall zu sehen. Nur Sky und Vodafone haben DAZN 1 und DAZN 2 im Programm - das heißt aber nicht, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Begegnung zu verfolgen.

DAZN zeigt Augsburg - Bayern im TV und LIVE-STREAM: So geht's!

Natürlich überträgt DAZN das Spiel auch im LIVE-STREAM - sehr zur Freude vieler Fans. Dabei heißt das nicht, dass man auf die Übertragung der Bundesliga auf dem PC oder Handy angewiesen ist - auch mit dem LIVE-STREAM kann man Augsburg vs. Bayern auf dem Fernseher sehen.

Der Trick: Smart-TV! Wenn ihr einen internetfähigen Fernseher habt, könnt ihr euch hier die kostenlose DAZN-App herunterladen und dort den Stream ablaufen lassen - oder ihr verbindet eure Konsole oder Laptop mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher und lasst darüber DAZN ablaufen.

Mit Alex Schlüter: So zeigt DAZN FC Augsburg vs. FC Bayern München

Wie man ein DAZN-Abonnement abschließt, werden wir noch im Laufe des Artikels erklären - vorher werfen wir aber noch einen Blick auf die Übertragung. So zeigt DAZN das Spiel am Freitag LIVE:

Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Plattform : DAZN

: DAZN Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Michael Born

: Michael Born Experte: Sebastian Kneißl

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitag? So wird FC Augsburg vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM gezeigt

DAZN 1 und die Online-Plattform DAZN überträgt am Freitag die Bundesliga - sehr zur Freude vieler Anhänger:innen, gerade des FC Bayern München und des FC Augsburg. Trotzdem bleiben noch einige Fragen zu DAZN. Denen widmen wir uns jetzt.

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Das ist DAZN

Fangen wir mit einer kurzen Erklärung an: DAZN ist ein Streamingdienst, welcher seit 2016 auf dem Markt ist. In den vergangenen fünf Jahren hat der Streaminganbieter eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt, seit Jahren schon wird hier zum Beispiel die Champions League gezeigt.

Auch Bundesliga, europäische Top-Ligen, Länderspiele und zahlreiche andere Sportarten als der Fußball werden hier gezeigt. Dabei funktioniert DAZN nach dem Abo-Modell, man muss also etwas abonnieren.

FCA - FCB im LIVE-STREAM: So teuer ist DAZN

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Das flexiblere Monatsabo oder das günstigere Jahresabo. Das sind die dazugehörigen Preise:

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

DAZN überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München! Die Bundesliga im Internet

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München LIVE? Die Aufstellungen der Bundesliga

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Teams ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese natürlich hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!