FC Augsburg vs. FC Bayern München live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Nach der Länderspiel-Pause steht in der Bundesliga der zwölfte Spieltag auf dem Programm. Am Freitag um 20.30 Uhr geht das Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München über die Bühne. Hierbei tritt der Tabellenführer beim Drittletzten an.

Der FC Bayern München, der bisher 28 Punkte mitnahm, gewann neun seiner letzten zehn Meisterschaftsspiele. Nach dem einzigen Punktverlust in dieser Phase, einer 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt, fädelte das Team von Julian Nagelsmann zuletzt vier Siege ein. Zunächst gelangen ein 5:1 in Leverkusen, ein 4:0 zuhause gegen Hoffenheim sowie ein 5:2 beim 1. FC Union Berlin. Danach gab es am 6. November vor heimischer Kulisse ein 2:1 gegen Freiburg.

Der FC Augsburg erlebte hingegen am selben Tag mit einem 0:1 in Wolfsburg die vierte Auswärtsniederlage am Stück. Davor gab es seit Ende September ein 0:3 in Freiburg, ein 1:2 in Dortmund sowie ein 1:4 in Mainz. Es befinden sich neun Punkte auf der Habenseite der Gastgeber - und drei davon sind einem 4:1 gegen Stuttgart im jüngsten Heimspiel zu verdanken.

Auch die Bilanz in den letzten drei Auftritten gegen die Bayern spricht gegen die von Markus Weinzierl trainierte Elf. Denn: Die Fuggerstädter fuhren seit März 2020 gegen den FCB auswärts ein 0:2 und ein 2:5 sowie zuhause ein 0:1 ein.

Heute steht in der Bundesliga das Derby FC Augsburg vs. FC Bayern München auf dem Programm. GOAL informiert Euch zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Augsburg vs. FC Bayern München Datum: Freitag, 19. November 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr Ort: WWK Arena (Augsburg)

FC Augsburg gegen FC Bayern München heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Senderechte an der Bundesliga ermöglichen es SAT.1., Euch einige Spiele ins Haus zu liefern. Genauer gesagt könnt Ihr den Auftakt in der Hin- sowie in der Rückrunde, ein Match des 17. Spieltags, die Relegation und den Supercup im Free-TV mitverfolgen. Aber wie sieht es mit dem Derby Augsburg vs. Bayern München aus?

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Es gibt lediglich am ersten, am 17. und am 18. Spieltag Übertragungen der regulären Saison der Bundesliga im Free-TV. Und nachdem die Partie Augsburg vs. Bayern München nicht in einer dieser Runden und am Freitagabend terminiert ist, könnt Ihr Euch diese ausschließlich bei DAZN live ansehen

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live im TV bei DAZN

Ihr müsst also vor der Übertragung des Derbys zwischen den Fuggerstädtern und dem FCB ein Monats- oder ein Jahresabonnement abschließen. Dafür müsst Ihr jeweils 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr auf den Tisch legen. Solltet Ihr Euch für einen Jahresvertrag entscheiden, bezahlt Ihr monatlich rund 2,50 Euro weniger. Hier liefert Euch GOAL alle Informationen vor dem Vertragsabschluss bei DAZN.

Der Streaming-Anbieter besitzt hinsichtlich der Bundesliga neben den Exklusivrechten für die Freitagsspiele auch jene für die Sonntagspartien. Außerdem liegen Fans des internationalen Fußballs goldrichtig. Denn: Ihr könnt Euch viele Begegnungen der Champions League, der italienischen Serie A, der spanischen LaLiga und der französischen Ligue 1 ansehen. Außerdem strahlt DAZN in puncto Fußball die Women’s Champions League und etliche Länderspiele aus. Ferner könnt Ihr etwa die NBA, die NFL und Darts mitverfolgen.

Abonnenten, die ein Smart-TV-Gerät besitzen, müssen sich ausschließlich um die Installation der kostenlosen App kümmern. Ihr könnt jedoch auch Euren Fernseher mithilfe eines HDMI-Kabels und eines Notebooks als günstigere Alternative verwenden. Unabhängig von Eurer Vorgehensweise solltet Ihr Euch die Eckdaten zur Übertragung des Derbys Augsburg gegen Bayern München in der Bundesliga aufschreiben:

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Sebastian Kneißl

FC Augsburg gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Euch folgerichtig die Übertragungen der Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga ebenso mithilfe von LIVE-STREAMS am Notebook ansehen. Das trifft auf alle Sportereignisse bei DAZN zu. Und Ihr könnt fürs Mitverfolgen ebenso ein Smartphone oder ein Tablet verwenden.

Zu FC Augsburg gegen FC Bayern München via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Für Live-Streams benötigt Ihr jedoch nicht ausschließlich ein Abonnement bei DAZN. Wenn Ihr keine passende Internetverbindung zur Hand haben solltet, ist es angebracht, einen LIVE-TICKER mitzuverfolgen. Dieser hilft Euch ebenso weiter, wenn Ihr aus zeittechnischen Gründen nicht das gesamte Spiel ansehen könnt. Bei GOAL findet Ihr die perfekte Lösung für Euch. Denn: Dank unseres LIVE-TICKERS bleibt Ihr über alle Höhepunkte der Begegnung Augsburg vs. Bayern München im Bilde. Das funktioniert auch mithilfe unserer Push-Benachrichtigungen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr FC Augsburg vs. FC Bayern München

Solltet Ihr am späten Samstagnachmittag mehr Zeit zur Verfügung haben, könnt Ihr Euch ab 17.30 Uhr die Highlight Show auf DAZN ansehen. Dort gibt es die Höhepunkte des Freitagsspiels FC Augsburg vs. FC Bayern München sowie der Partien am Samstag um 15.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr folgen jene des Stadtderbys 1. FC Union Berlin vs. Hertha BSC. Überdies lädt die Sportschau in der Nacht von Sonntag auf Montag die Highlights des gesamten Spieltags auf YouTube hoch. Dieses Service ist für alle kostenlos zugänglich.

FC Augsburg gegen FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ihr erfahrt die Startformationen rund eine Stunde vor dem Anpfiff.