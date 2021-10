Im Kellerduell der Bundesliga spielt heute der FC Augsburg gegen Arminia Bielefeld. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Am 8. Spieltag der Bundesliga geht es für Arminia Bielefeld zum gegen den FC Augsburg. Der Anpfiff in der WWK-Arena in Augsburg ertönt um 17.30 Uhr.

Bereits früh in der Saison herrscht bei beiden Teams Krisenstimmung. Während Bielefeld bisher noch kein Spiel gewinnen konnte, sieht es bei den Augsburgern mit einer gewonnenen Partie immerhin ein bisschen besser aus.

In der letzten Saison konnte Augsburg im Hinspiel mit 1:0 gegen Bielefeld gewinnen, während man sich im Rückspiel mit 0:0 Unentschieden trennte. Goal informiert Euch über die wichtigsten Aspekte in Bezug auf Übertragung live im TV und STREAM.

FC Augsburg - Arminia Bielefeld heute live: Die Matchfacts zur Bundesligapartie

BEGEGNUNG FC Augsburg - Arminia Bielefeld (LIVE-TICKER) WETTBEWERB Bundesliga | 8. Spieltag ORT WWK-Arena ANSTOSS Sonntag, 17. Oktober 2021 | 17.30 Uhr

Bundesliga heute live im TV: Wird FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld im Free-TV übertragen?

Das Spiel heute zwischen dem FCA und der Arminia aus Bielefeld seht Ihr heute nur im LIVE-STREAM. Im Free-TV wird die Begegnung heute wie üblich nicht zu sehen sein.

Übertragungen der Bundesliga im frei empfangbaren Fernsehen sind leider zu einer absoluten Rarität geworden. Lediglich ausgewählte Spiele, wie z.B. das Eröffnungsspiel seht Ihr in dieser Saison im Free-TV.

Die Übertragungsrechte für die Saison 21/22 teilen sich für die Bundesliga die Sender Sky und DAZN. Letztgenannter überträgt heute live und exklusiv das Kellerduell.

FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld heute live: DAZN überträgt die Bundesliga

Der Streaminganbieter DAZN erweitert seit dieser Saison auch das Bundesliga-Portfolio! Alle Samstags- und Sonntagspartien der höchsten deutschen Spielklasse seht Ihr live und exklusiv beim Sportsender aus Ismaning!

Die Bundesliga auf DAZN kann dabei zum größten Teil im LIVE-STREAM abgerufen werden. Seit diesem Sommer bietet DAZN einige ausgewählte Begegnungen auch auf den neu geschaffenen linearen Sendern DAZN 1 & DAZN 2 an.

Der LIVE-STREAM auf DAZN zur Bundesliga: So seht Ihr FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld heute live im Internet

Die Begegnung zwischen den Schwaben und dem Klub aus NRW könnt Ihr heute auf allen mobilen Geräten und/oder auf Eurem Smart-TV im DAZN-LIVE-STREAM verfolgen. Alles was Ihr benötigt, ist eine stabile Internetverbindung und natürlich das mit DAZN kompatible Device.

Welche Geräte Ihr für die DAZN-Übertragung nutzen könnt, seht Ihr in diesem Artikel zusammengefasst. Die Übertragung beginnt mit ausführlichen Vorberichten bereits ab 17.00 Uhr.

FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld heute live im STREAM: Die Übertragung auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: ab 17.00 Uhr

ab 17.00 Uhr Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentar: Uli Hebel

Uli Hebel Moderation: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Mehr LIVE-Sport seht Ihr nirgendwo anders: Das kostet die Mitgliedschaft bei DAZN

Alle Sportliebhaber werden beim Streamingsender glücklich werden! Die beliebtesten Sportarten seht Ihr live und auf Abruf exklusiv auf DAZN. Interesse geweckt? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch:

Das Monatsabo ist bereits ab 14,99€/Monat (monatlich kündbar) zu haben und Ihr seht die gesamte Programmvielfalt live und on-demand.

FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Natürlich werden auch die Aufstellungen heute mit Spannung erwartet. Wer heute um den Sieg kämpft, seht Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Bundesliga heute live verfolgen: FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld im kostenlosen LIVE-TICKER

Fans der LIVE-TICKER-Unterhaltung aufgepasst! Wie gewohnt bietet Euch Goal auch zu dieser Begegnung einen kostenlosen LIVE-TICKER an.

Ihr seid also auch mit weniger Zeit im petto, oder ohne DAZN-Mitgliedschaft bestens informiert.

Zum LIVE-TICKER

Bundesliga heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER- die Übertragung von FC Augsburg vs. Arminia Bielefeld im Überblick