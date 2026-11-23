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FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Der FC Arsenal empfängt am Dienstag, 24. November, Borussia Dortmund zum Champions-League-Spiel im Emirates Stadium in London.

Für die Gunners kommt die Partie direkt nach einem Dämpfer in der Liga. Bei Newcastle United reichte es am Wochenende nur zu einem 2:2, obwohl Arsenal lange auf Siegkurs lag. Noni Madueke rettete spät noch einen Punkt.

Die Tabellenführung in der Premier League bleibt trotzdem bestehen, der Vorsprung beträgt weiterhin sechs Punkte. Sorgen bereitet allerdings die Verletzung von Torhüter David Raya, der gegen Newcastle ausgewechselt werden musste. Mikel Arteta kündigte eine MRT-Untersuchung an und konnte noch keine Prognose abgeben.

Dortmund reist mit deutlich mehr Rückenwind an. Das Team von Niko Kovac gewann in der Bundesliga zuletzt bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 und holte zuvor ein 2:2 gegen Bayern München.

In der Champions League steht der BVB nach dem 2:1 gegen Real Betis im Mittelfeld der Tabelle. Arsenal will vor eigenem Publikum Boden gutmachen und die gute Ausgangslage behaupten.

Wie Sie das Spiel verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen zu Sender und Live-Stream.

Themen der Woche: Was war bei FC Arsenal und Borussia Dortmund los?

Arsenal geht mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in die Partie. Zuletzt trennte sich das Team von Newcastle United 2:2, zuvor gab es ein 1:0 gegen Hull City und ein 2:1 bei Slavia Prag. Insgesamt erzielte Arsenal sieben Tore und kassierte vier. Das Aus im EFL Cup gegen Fleetwood nach einem 1:1 trübt die Bilanz.

Dortmund ist in den letzten fünf Partien ungeschlagen und holte vier Siege sowie ein Remis. Zuletzt gewann der BVB 1:0 in Mönchengladbach, davor stand ein 2:2 gegen Bayern München zu Buche. Dazu kommen zehn erzielte und sechs kassierte Tore, außerdem ein 3:2 im DFB-Pokal gegen Werder Bremen.

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Form

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Bilanz direkte Duelle

FC Arsenal vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen