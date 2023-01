FC Arsenal vs. Newcastle United im TV und LIVE STREAM: Wird das Spiel übertragen?

Spitzenreiter Arsenal empfängt Newcastle United. Hier bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Dienstagabend (3. Januar 2023) bekommt es der FC Arsenal in der Premier League mit Newcastle United zu tun. Beginn der Partie im Emirates Stadium in London ist um 20:45 Uhr.

Als der FC Arsenal das letzte Mal die Premier League gewinnen konnte, war Gerhard Schröder noch deutscher Bundeskanzler und Griechenland gewann die EM. Dieses Jahr sieht es für die Gunners aber bisher sehr gut aus. Heute trifft man allerdings auf einen der hartnäckigsten Verfolger. Auch Newcastle präsentiert sich diese Saison in guter Form und misch im Kampf um die Champions-League-Plätze munter mit.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung von Arsenal vs. Newcastle im TV und LIVE-STREAM.

FC Arsenal vs. Newcastle United: Die Partie auf einen Blick

Begegnung FC Arsenal vs. Newcastle United Wettbewerb Premier League Anpfiff 3. Januar - 20.45 Uhr Spielort Emirates Stadium (London)

FC Arsenal vs. Newcastle United im TV sehen

Die englische Premier League könnt Ihr nur beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Im Free-TV gibt es die englische Eliteliga nicht zu sehen.

Wie Ihr Euch jetzt schon gedacht habt, könnt Ihr bei Sky allerdings nicht einfach so zusehen, dafür braucht es nämlich ein kostenpflichtiges Abo. Sky hat verschiedene Abo-Modelle im Angebot, mit denen Ihr dort unterschiedliche Inhalte sehen könnt.

Um die Premier League live sehen zu können, müsst Ihr das Sky-Sport-Paket abonnieren. Das kostet Euch die ersten zwölf Monate lang 23 Euro monatlich, danach werden pro Monat 28 Euro fällig.

Neben der Premier League sind im Sport-Paket übrigens noch alle Spiele des DFB-Pokals enthalten, sowie die Formel 1, die NHL, Tennis und einiges mehr.

Wenn Ihr dann dieses Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr heute bei Sky Sport UHD das komplette Spiel live mit Kommentator Hannes Herrmann sehen.

Getty

FC Arsenal vs. Newcastle United im LIVE-STREAM erleben

Für die Übertragung der Partie per LIVE-STREAM ist ebenfalls wieder Sky verantwortlich.

FC Arsenal vs. Newcastle United bei Sky Go sehen

Sky Go kann jeder benutzen, der schon ein Abo bei Sky besitzt. Ihr könnt Euch mit euren Sky-Zugangsdaten einfach bei Sky Go anmelden. Danach könnt Ihr euer Sky-Paket direkt auch per LIVE-STREAM erleben.

Außer einem gültigen Sky-Abo braucht Ihr dafür auch ein Gerät mit Internetzugang, auf dem Ihr dann den LIVE-STREAM verfolgen könnt. Mehr Infos dazu gibt es hier.

FC Arsenal vs. Newcastle United mit WOW im LIVE-STREAM sehen

Mit WOW-Livesport könnt Ihr heute Abend das Spiel ebenfalls per LIVE-STREAM sehen. Früher war diese Option noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt.

Hier könnt Ihr für 29,99 Euro pro Monat ebenfalls ein Abo abschließen, und seht damit dann die Premier League, die Samstagsspiele der Bundesliga, die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal u.v.m. per LIVE-STREAM.

Genaueres zu WOW-Livesport könnt Ihr hier nachlesen.

Getty Images

FC Arsenal vs. Newcastle United: Nichts verpassen mit dem LIVE-TICKER von GOAL

GOAL stellt Euch wie gewohnt auch einen LIVE-TICKER zur Verfügung. Dieser informiert Euch 90 Minuten lang über alle relevanten Szenen. Egal ob Tor, Gelbe Karte oder Auswechslung dort verpasst Ihr garantiert nichts. Völlig kostenfrei ist der LIVE-TICKER natürlich auch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel FC Arsenal vs. Newcastle United.

FC Arsenal vs. Newcastle United: Die Aufstellungen zum Premier-League-Spiel

Wie in allen Ligen geben auch die Vereine der Premier League ihre Startformationen immer eine Stunde vor Anpfiff bekannt. Dann werden sie auch direkt von uns hier veröffentlicht.