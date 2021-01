FC Arsenal: Mikel Arteta macht Zukunft von Mesut Özil von Transferfenster abhängig

Kehrt Mesut Özil noch einmal in den Premier-League-Kader des FC Arsenal zurück? Mikel Arteta möchte darüber erst nach dem Transferfenster entscheiden.

Trainer Mikel Arteta möchte sich bis zum Ende des Transferfensters Zeit lassen, um zu entscheiden, ob Mesut Özil in den Profikader des zurückkehren darf. Der 32-Jährige, der bei den Gunners nur noch bis Juni unter Vertrag steht, wurde von dem Spanier im Oktober aus dem 25 Mann starken Premier-League-Kader gestrichen und hält sich seitdem bei der U23 der Londoner fit.

Angesprochen auf die Situation des Rio-Weltmeisters erklärte Arteta vor dem Liga-Spiel gegen West Brom (Samstag, 21 Uhr im LIVE-TICKER): "Wir werden sehen, was im Transferfenster passiert, und wir werden das am Ende beantworten."

Mikel Arteta über aussortierte Arsenal-Stars: "Muss die Verträge der Spieler respektieren"

Neben Özil fand auch der Ex-Dortmunder Sokratis Papastathopoulos keinen Platz im Premier-League-Team und verfügt nur noch bis Saisonende über ein Arbeitspapier bei den Engländern. Laut Arteta liege die Entscheidung über einen möglichen Abgang bei den Spielern selbst.

"Man muss die Verträge der Spieler respektieren. Wie ich bereits sagte, kann man versuchen, offen mit ihnen umzugehen und ihnen seine Absichten, die Rolle, die sie im Team haben und warum sie diese Rolle innehaben, zu erklären", betonte der 38-Jährige.

Vorzeitiger Abgang von Özil oder Sokratis? "Am Ende des Tages ist das eine Sache, die wir nicht entscheiden können"

"Sie haben das Recht, eine Entscheidung zu treffen, weil sie hier einen Vertrag haben", führte er aus: "Einige möchten wechseln, weil sie nicht spielen, und andere möchten bleiben. Am Ende des Tages ist das eine Sache, die wir nicht entscheiden können."

Im Jahr 2013 kam Özil für 47 Millionen Euro von nach Nord-London und war seitdem in 254 Einsätzen an 121 Toren beteiligt. Durch seine Nicht-Berufung in den Liga-Kader kann der gebürtige Gelsenkirchener frühestens im Februar wieder für Arsenal in der Premier League auflaufen.