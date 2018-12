FC Arsenal: Henrikh Mkhitaryan fällt mit Mittelfußbruch wochenlang aus

Der englische Spitzenklub FC Arsenal muss wochenlang ohne Mittelfeldspieler Henrikh Mkhitaryan auskommen. Die ehemalige Offensivkraft des BVB hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. Das teilten die Gunners am Montag offiziell mit.

Mkhitaryan, der vor acht Tagen gegen den FC Southampton noch als Doppeltorschütze geglänzt hatte, wird Arsenal nach Klubangaben rund sechs Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Erst dann soll er wieder ins Training einsteigen können.

Für Trainer Unai Emery sind das vor der stressigen Zeit rund um Weihnachten und den Jahreswechsel keine guten Nachrichten. Mkhitaryan wird unter anderem die Premier-League-Duelle mit dem FC Liverpool (29. Dezember), Chelsea (19. Januar) und Manchester City (2. Februar) verpassen.

