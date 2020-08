FC Arsenal vs. FC Liverpool (Community Shield) im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung heute live

Es geht um den ersten Titel! Das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist für den FC Liverpool und den FC Arsenal dasDuell im Community Shield . Die Partie wird um 17.30 Uhr im Wembley angepfiffen.

Dieser Wettbewerb ist vergleichbar mit dem deutschen Supercup: Der Pokalsieger spielt gegen den Meister . Der Sieger bekommt im Wembley die erste Trophäe der Saison überreicht, für beide Teams soll es nicht die Einzige bleiben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo FC Arsenal gegen FC Liverpool live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams!

Vorab die schlechte Nachricht: Arsenal gegen Liverpool gibt es nicht im klassischen Fernsehprogramm zu sehen. Keiner der Sportsender im Free- oder Pay-TV konnte sich die Übertragungsrechte sichern. Wie Ihr das Spiel dennoch live und kostenlos über Euren TV sehen könnt, erklären wir Euch in den nächsten Absätzen.

A look back at five 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒈𝒐𝒐𝒅 @JHenderson goals 🤩



That last one 👌 pic.twitter.com/F1P7IZrMm9