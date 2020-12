FC Arsenal vs. FC Chelsea: Der Boxing Day heute live im TV und im LIVE-STREAM

Der Boxing Day ist Kult in . Obwohl er bei Trainern wie Jürgen Klopp oder Pep Guardiola - wegen der hohen Anzahl an kurz aufeinander folgenden Spielen - nicht auf Gegenliebe stößt, hat der Spieltag am zweiten Weihnachtsfeiertag in England große Tradition. Auch Ihr könnt die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM sehen.

Der sucht unter Trainer Mikel Arteta weiter nach seiner Form. Mit nur vier Siegen aus 14 Spielen rangieren die Londoner im Moment nur auf Platz 15 der Tabelle. Höchste Zeit also für den FC Arsenal zu punkten, denn der letzte Erfolg gelang am siebten Spieltag gegen .

Beim Gegner sieht es dagegen deutlich besser aus. Zwar wurden zwei der vergangenen drei Premier League-Spiele verloren, aber die Blues konnten den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Ein Auswärtserfolg gegen Arsenal würde die Mannschaft von Klub-Legende und Trainer Frank Lampard im Rennen um die internationalen Wettbewerbe halten. Zuletzt war bei den Blues Kritik an Torjäger Timo Werner aufgekommen, der seit Wochen nicht getroffen hat. Lampard hat seinen Stürmer aber vehement verteidigt.

Das Londoner Derby zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea live im TV und im LIVE-STREAM. Wir zeigen Euch wie Ihr die Partie am Boxing Day sehen könnt.

Quelle: Getty Images

Im deutschen Free-TV ist die Premier League nicht frei zu empfangen. Wie Ihr Euch aber dennoch die Spiele der Top-Liga anschauen könnt, zeigen wir Euch hier im Artikel.

Die Spiele der höchsten englischen Spielklasse sind nur beim Pay-TV-Sender Sky live und in voller Länge empfangbar. Um die Spiele auf Eurem TV sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky abschließen.

Für Neukunden kostet das Jahresabo für das Sportpaket im Moment 17,50 Euro und ist nach Ablauf der 12 Monate kündbar. Die Partien der sind dort allerdings nicht enthalten. Alle Infos dazu findet Ihr auf der Seite Senders.

💬 "This one felt extra special."



From @AFCCommunity participant to professional artist, @StazzyArt continues to inspire us all...



And we're proud to present his latest piece, 𝗔𝗽𝗮𝗿𝘁, 𝗕𝘂𝘁 𝗔𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 ❤️ pic.twitter.com/spuJMFyZfH