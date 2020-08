FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights - die Übertragung des FA-Cup-Finales

Das Endspiel im englischen FA Cup steht auf dem Plan: Wer zeigt das Duell zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM?

London-Derby im Finale von London, Wembley ruft! Der trifft im Endspiel um den auf Stadtrivale . Anpfiff ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Wer hätte mit diesem Endspiel gerechnet? Im Halbfinale überraschte vor allen Dingen der FC Arsenal, der Manchester City mit 2:0 besiegte und damit den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb kegelte.

Chelsea setzte sich indes gegen Manchester United mit 3:1 durch und schaffte so den Einzug ins Endspiel.

Mehr Teams

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung. Und: Um 17.30 Uhr gibt es an dieser Stelle auch die Infos zu den Aufstellungen.

FA-Cup-Finale: FC Arsenal vs. FC Chelsea in der Übersicht

Wettbewerb FA Cup Duell FC Arsenal vs. FC Chelsea Datum, Uhrzeit 1. August 2020, 18.30 Uhr Spielort Wembley-Stadium (London) Schiedsrichter Anthony Taylor

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live im TV sehen: Alle Infos

Im FA-Cup-Finale treffen heute der FC Arsenal und der FC Chelsea aufeinander, doch laufen die vollen 90 Minuten der Partie heute live im TV? Goal liefert alle Informationen in diesem Artikel.

Im Free-TV kommt die Begegnung FC Arsenal vs. FC Chelsea heute nicht live. Das liegt daran, dass kein Sender die Rechte am FA Cup hält und deswegen auch nichts im Fernsehen läuft.

Seit Jahren schon laufen Spiele des FA Cups nicht mehr im frei empfangbaren TV, ebenso wie bei der Premier League. Doch während diese zumindest bei Sky live im Pay-TV läuft, kommt der Pokal ausschließlich im Netz via LIVE-STREAM zu sehen.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Ihr wollt FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live und in voller Länge anschauen? Dann müsst Ihr ins Internet schauen und folgenden LIVE-STREAM bedienen.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält die Rechte an der Live-Übertragung von FC Arsenal vs. FC Chelsea an diesem Samstag. DAZN zeigt die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM.

Um 18.30 Uhr ertönt der Anstoß im Wembley-Stadium von London, dann kämpfen die Gunners und die Blues um den begehrten Pokal. Mit DAZN habt Ihr eine kostenlose Möglichkeit, die Begegnung zu sehen - sofern Ihr dort noch kein Abonnement besitzt.

Quelle: Getty Images

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live auf DAZN: Die Details zum LIVE-STREAM

Vorberichte: 18.15 Uhr

Anstoß: 18.30 Uhr

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Helge Payer

DAZN könnt Ihr mit einem kostenlose Probemonat abonnieren, die ersten 30 Tage sind immer kostenlos. Ihr könnt den Service testen und versuchen, Euch in die DAZN-Welt zu versetzen. Hier gibt es weitere Informationen zum DAZN-Gratismonat.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live verpasst? So seht Ihr die Highlights

Der FC Arsenal und der FC Chelsea - beide Teams wollen heute unbedingt den FA Cup mit nach Hause nehmen. Habt Ihr keine Chance, die vollen 90 Minuten heute live auf DAZN zu sehen, dann gibt es dennoch andere Optionen, wie Ihr die besten Szenen seht.

Als beste Option kommt dafür wiederum DAZN infrage: Der Sender zeigt Euch die Highlights bereits 40 Minuten nach Spielschluss auf seiner Plattform. Mit dem Probemonat geht das ebenfalls kostenlos. Und: Habt Ihr Bock, die ganze Partie nochmal live anzuschauen, dann bietet DAZN auch das Re-Live an.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute im LIVE-TICKER von Goal

Ihr verpasst die LIVE-STREAM-Übertragung zu FC Arsenal vs. FC Chelsea heute leider und könnt deswegen nicht am Bildschirm mitfiebern? Dann ist das kein Problem, wenn Ihr mit Goal im LIVE-TICKER mitfiebert.

Dieser wird kostenlos geschrieben, hier erfahrt Ihr alles rund um die Partie. Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff in London, um 18 Uhr ist der LIVE-TICKER aber bereits am Start und informiert zu den Rahmendaten. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live sehen: Die Aufstellung

FA-Cup-Finale in London, zwischen zwei Londoner Klubs. Die Aufstellung zu FC Arsenal vs. FC Chelsea gibt es hier um 17.30 Uhr.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live sehen? Die Übertragung in der Übersicht