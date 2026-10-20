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Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Falko Blöding

Fans sind fassunglos: FC Barcelona muss bei PSG in Trikots aus der letzten Saison spielen

Champions League
Paris Saint-Germain - FC Barcelona
Paris Saint-Germain
FC Barcelona

Orange statt türkis: Barca spielt beim Titelverteidiger im Gewand der Saison 2025/26.

Spaniens Meister FC Barcelona muss beim mit Spannung erwarteten Kracher in der Champions League gegen Titelverteidiger PSG mit Trikots aus der vergangenen Saison auflaufen.

Der Grund für dieses Kuriosum ist eine Entscheidung der UEFA. Europas Verband hat Barca untersagt, am Dienstagabend mit seinen türkis-blauen Ausweichshirts der aktuellen Spielzeit im Parc des Princes aufzulaufen.

Der Grund: Die Jerseys seien den rot-blau gestreiften von Gastgeber Paris Saint-Germain zu ähnlich. Ein Ausweichen auf die Heimtrikots ist allerdings nicht möglich, da die Blaugrana bekannterweise ebenfalls in blau-rot-gestreiften Jerseys spielen. Und auch das schwarz-violette Auswärtstrikot ist für die UEFA wegen vermeintlicher Verwechslungsgefahr zu groß.

Die Entscheidung der UEFA sorgt nicht überall für Verständnis. Auf Social Media monieren Fans, dass PSG vor nicht einmal einer Woche in seinem Heimtrikots bei Manchester City antrat. Die Skyblues trugen dabei ebenfalls ihre Heimshirts und diese sind in einem ähnlichen Farbton gehalten wie Barcelona türkisfarbene Ausweichtrikots.

Die Champions-League-Regularien der UEFA schreiben vor, dass sich die Teams vor den Spielen auf ihre Trikotfarben einigen müssen. Der Verband als Leiter des Wettbewerbs muss diese dann freigeben. Dies ist hier nicht passiert.

Also treten die Schützlinge von Cheftrainer Hansi Flick in den knallig orangenen Ausweichtrikots aus der Spielzeit 2025/26 an. Dieses Trikot hatte Barcelona in weiser Voraussicht vor der Saison bei der UEFA für einen solchen Fall als Spielkleidung auch registrieren lassen. Später in dieser Saison werden die Katalanen noch ein viertes Trikot auf den Markt bringen, das womöglich am Dienstag erlaubt gewesen wäre. Dieses wird allerdings erst 2027 veröffentlicht.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Das Duell zwischen PSG und Barca gilt als eine der spektakulärsten Partien der laufenden Ligaphase in der Königsklasse. Dabei treffen der aktuelle Spitzenreiter und der Tabellenzweite aufeinander.

Die von Ex-Barca-Coach Luis Enrique trainierten Franzosen sind nach zwei Titelgewinnen in Folge der große Favorit auf den erneuten Gewinn des Henkelpotts. Diese Stellung untermauerte PSG mit einem eindrucksvollen 4:2-Auswärtssieg bei ManCity am letzten Spieltag.

Allerdings kommt Gegner Barcelona mit breiter Brust an die Seine: Die Katalanen haben alle zehn Pflichtspiele dieser Saison gewonnen und weisen dabei ein Torverhältnis von 48:11 auf.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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