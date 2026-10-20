Spaniens Meister FC Barcelona muss beim mit Spannung erwarteten Kracher in der Champions League gegen Titelverteidiger PSG mit Trikots aus der vergangenen Saison auflaufen.

Der Grund für dieses Kuriosum ist eine Entscheidung der UEFA. Europas Verband hat Barca untersagt, am Dienstagabend mit seinen türkis-blauen Ausweichshirts der aktuellen Spielzeit im Parc des Princes aufzulaufen.

Der Grund: Die Jerseys seien den rot-blau gestreiften von Gastgeber Paris Saint-Germain zu ähnlich. Ein Ausweichen auf die Heimtrikots ist allerdings nicht möglich, da die Blaugrana bekannterweise ebenfalls in blau-rot-gestreiften Jerseys spielen. Und auch das schwarz-violette Auswärtstrikot ist für die UEFA wegen vermeintlicher Verwechslungsgefahr zu groß.

Die Entscheidung der UEFA sorgt nicht überall für Verständnis. Auf Social Media monieren Fans, dass PSG vor nicht einmal einer Woche in seinem Heimtrikots bei Manchester City antrat. Die Skyblues trugen dabei ebenfalls ihre Heimshirts und diese sind in einem ähnlichen Farbton gehalten wie Barcelona türkisfarbene Ausweichtrikots.

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Die Champions-League-Regularien der UEFA schreiben vor, dass sich die Teams vor den Spielen auf ihre Trikotfarben einigen müssen. Der Verband als Leiter des Wettbewerbs muss diese dann freigeben. Dies ist hier nicht passiert.

Also treten die Schützlinge von Cheftrainer Hansi Flick in den knallig orangenen Ausweichtrikots aus der Spielzeit 2025/26 an. Dieses Trikot hatte Barcelona in weiser Voraussicht vor der Saison bei der UEFA für einen solchen Fall als Spielkleidung auch registrieren lassen. Später in dieser Saison werden die Katalanen noch ein viertes Trikot auf den Markt bringen, das womöglich am Dienstag erlaubt gewesen wäre. Dieses wird allerdings erst 2027 veröffentlicht.

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Das Duell zwischen PSG und Barca gilt als eine der spektakulärsten Partien der laufenden Ligaphase in der Königsklasse. Dabei treffen der aktuelle Spitzenreiter und der Tabellenzweite aufeinander.

Die von Ex-Barca-Coach Luis Enrique trainierten Franzosen sind nach zwei Titelgewinnen in Folge der große Favorit auf den erneuten Gewinn des Henkelpotts. Diese Stellung untermauerte PSG mit einem eindrucksvollen 4:2-Auswärtssieg bei ManCity am letzten Spieltag.

Allerdings kommt Gegner Barcelona mit breiter Brust an die Seine: Die Katalanen haben alle zehn Pflichtspiele dieser Saison gewonnen und weisen dabei ein Torverhältnis von 48:11 auf.