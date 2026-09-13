Beim Spiel zwischen Al-Taawoun und Al-Hilal in der Saudi Pro League ist es zu einem Eklat gekommen.

Fans von Al-Taawoun provozierten Al-Hilals Mittelfeldstar Ruben Neves (29) mit abscheulichen Gesängen. Immer wieder skandierten sie "Jota", den Namen des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota (†28), der im Juli 2025 gemeinsam mit seinem Bruder Andre Silva (†25) bei einem schweren Autounfall in Spanien ums Leben gekommen war.

Jota war einer der besten Freunde von Neves. Dieser war einer der Sargträger bei der Beerdigung des ehemaligen Liverpool-Spielers. Sichtlich schockiert von den höhnischen Gesängen im Al-Taawoun Stadium zeigte er demonstrativ mit erhobenem Zeigefinger Richtung Himmel. Sarkastisch applaudierte er den Fans und versuchte, die Aufmerksamkeit der TV-Kameras auf den Bereich der Ränge zu lenken, aus dem die Gesänge kamen.

Später in der Mixed Zone schimpfte er in Richtung der Anhänger: "Ich hoffe, sie gehen später nicht beten, nach dem, was sie heute getan haben."

Cristiano Ronaldo fordert nach "Jota"-Gesängen Stadionverbote

Erschüttert zeigte sich auch Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (41), der ebenfalls in Saudi-Arabien spielt. Er meldete sich bei Instagram zu Wort und forderte eine Strafe für die Provokateure: "Die Liga muss Maßnahmen ergreifen und dieses Verhalten bestrafen. Das ist kein Fußball mehr und es muss Grenzen geben. Menschen, die sich so benehmen, sollten nie wieder ein Stadion betreten dürfen."

Neves, Ronaldo und Jota spielten lange gemeinsam in der portugiesischen Nationalmannschaft. Die Akteure der Seleccao gedachten ihrem einstigen Mannschaftskameraden unter anderem nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gegen Kroatien (2:1), indem sie Jotas Trikot hochhielten.

Sportlich endete das Duell zwischen Al-Hilal und Al-Taawoun am Samstag übrigens mit einer Abreibung für den Tabellen-17: Neves und seine Mitspieler schossen einen 6:0-Auswärtssieg heraus, der Mittelfeldspieler steuerte einen Assist bei. Der Titelanwärter belegt nach sieben Spieltagen mit 18 Punkten den Spitzenrang.